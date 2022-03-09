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Туризм
https://ria.ru/20220309/vetnam-1777313914.html
Россияне во Вьетнаме могут вернуться домой даже при отмене рейсов
Россияне во Вьетнаме могут вернуться домой даже при отмене рейсов - РИА Новости, 09.03.2022
Россияне во Вьетнаме могут вернуться домой даже при отмене рейсов
Во Вьетнаме у россиян есть возможность вернуться домой даже при отмене авиарейсов, сообщил РИА Новости в среду заведующий консульским отделом посольства РФ в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:05
2022-03-09T18:06
туризм
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туристы
вьетнам
авиарейсы
авиакомпании
куда можно лететь
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БАНГКОК, 9 мар — РИА Новости. Во Вьетнаме у россиян есть возможность вернуться домой даже при отмене авиарейсов, сообщил РИА Новости в среду заведующий консульским отделом посольства РФ в Ханое Алексей Фалунин."Авиасообщение с Россией не прерывается. Есть прямые рейсы "Вьетнамских авиалиний", которые не подпадают ни под какие санкции. А кроме них — с пересадками через Катар, Дубай и Стамбул тоже продолжаются", — сообщил агентству дипломат.По его словам, массового заезда туристов из России во Вьетнам нет, так как в стране сохраняется временный порядок, связанный с пандемией COVID-19, по которому безвизовой въезд пока не возобновлен.Поэтому, продолжил заведующий консульским отделом, во Вьетнам пока приезжают в основном пакетные туристы с заранее установленным периодом пребывания, и все эти группы, находившиеся в стране в последние недели, уже вернулись.
https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html
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туризм, новости - туризм, туристы, вьетнам, авиарейсы, авиакомпании, куда можно лететь, отдых на море, санкции в отношении россии
18:05 09.03.2022 (обновлено: 18:06 09.03.2022)
 
Россияне во Вьетнаме могут вернуться домой даже при отмене рейсов

Посольство: во Вьетнаме у россиян есть возможность вернуться домой даже при отмене рейсов

© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкТуристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Русанов
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БАНГКОК, 9 мар — РИА Новости. Во Вьетнаме у россиян есть возможность вернуться домой даже при отмене авиарейсов, сообщил РИА Новости в среду заведующий консульским отделом посольства РФ в Ханое Алексей Фалунин.
"Авиасообщение с Россией не прерывается. Есть прямые рейсы "Вьетнамских авиалиний", которые не подпадают ни под какие санкции. А кроме них — с пересадками через Катар, Дубай и Стамбул тоже продолжаются", — сообщил агентству дипломат.
По его словам, массового заезда туристов из России во Вьетнам нет, так как в стране сохраняется временный порядок, связанный с пандемией COVID-19, по которому безвизовой въезд пока не возобновлен.
Поэтому, продолжил заведующий консульским отделом, во Вьетнам пока приезжают в основном пакетные туристы с заранее установленным периодом пребывания, и все эти группы, находившиеся в стране в последние недели, уже вернулись.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыВьетнамавиарейсыавиакомпаниикуда можно лететьотдых на мореСанкции в отношении России
 
 
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