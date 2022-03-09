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Россияне во Вьетнаме могут вернуться домой даже при отмене рейсов

Россияне во Вьетнаме могут вернуться домой даже при отмене рейсов - РИА Новости, 09.03.2022

Россияне во Вьетнаме могут вернуться домой даже при отмене рейсов

Во Вьетнаме у россиян есть возможность вернуться домой даже при отмене авиарейсов, сообщил РИА Новости в среду заведующий консульским отделом посольства РФ в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T18:05

2022-03-09T18:05

2022-03-09T18:06

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БАНГКОК, 9 мар — РИА Новости. Во Вьетнаме у россиян есть возможность вернуться домой даже при отмене авиарейсов, сообщил РИА Новости в среду заведующий консульским отделом посольства РФ в Ханое Алексей Фалунин."Авиасообщение с Россией не прерывается. Есть прямые рейсы "Вьетнамских авиалиний", которые не подпадают ни под какие санкции. А кроме них — с пересадками через Катар, Дубай и Стамбул тоже продолжаются", — сообщил агентству дипломат.По его словам, массового заезда туристов из России во Вьетнам нет, так как в стране сохраняется временный порядок, связанный с пандемией COVID-19, по которому безвизовой въезд пока не возобновлен.Поэтому, продолжил заведующий консульским отделом, во Вьетнам пока приезжают в основном пакетные туристы с заранее установленным периодом пребывания, и все эти группы, находившиеся в стране в последние недели, уже вернулись.

https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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