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Умерла звезда фильма "Хождение по мукам" Нина Веселовская

Умерла звезда фильма "Хождение по мукам" Нина Веселовская - РИА Новости, 09.03.2022

Умерла звезда фильма "Хождение по мукам" Нина Веселовская

Заслуженная артистка России Нина Веселовская скончалась в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T18:25

2022-03-09T18:25

2022-03-09T20:38

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россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка России Нина Веселовская скончалась в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России."Шестого марта 2022 года ушла из жизни заслуженная артистка России, заслуженный деятель культуры Польши Нина Валентиновна Веселовская… Актриса ушла из жизни, не дожив одного дня до своего 90-летия", — говорится в сообщении.Прощание с актрисой состоится 11 марта в 12:30 в ритуальном зале Боткинской больницы.Нина Веселовская родилась 7 марта 1932 года в селе Городище Пензенской области. В 1959 окончила Школу-студию при МХАТе под руководством Виктора Станицына. Ее дебют в кино состоялся в студенческие годы: в 1957 году она исполнила главную роль в фильме Григория Рошаля и Мери Анджапаридзе "Хождение по мукам". Ее героиня Даша Булавина навсегда осталась визитной карточкой актрисы. Также снималась в фильмах "Друзья и годы", "Угрюм-река", "Шестое июля", "На исходе лета" и других.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, новости культуры