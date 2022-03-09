18:25 09.03.2022 (обновлено: 20:38 09.03.2022)
Умерла звезда фильма "Хождение по мукам" Нина Веселовская
Звезда фильма "Хождение по мукам" Нина Веселовская умерла в 89 лет
Нина Веселовская
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка России Нина Веселовская скончалась в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"Шестого марта 2022 года ушла из жизни заслуженная артистка России, заслуженный деятель культуры Польши Нина Валентиновна Веселовская… Актриса ушла из жизни, не дожив одного дня до своего 90-летия", — говорится в сообщении.
Прощание с актрисой состоится 11 марта в 12:30 в ритуальном зале Боткинской больницы.
Нина Веселовская родилась 7 марта 1932 года в селе Городище Пензенской области. В 1959 окончила Школу-студию при МХАТе под руководством Виктора Станицына. Ее дебют в кино состоялся в студенческие годы: в 1957 году она исполнила главную роль в фильме Григория Рошаля и Мери Анджапаридзе "Хождение по мукам". Ее героиня Даша Булавина навсегда осталась визитной карточкой актрисы. Также снималась в фильмах "Друзья и годы", "Угрюм-река", "Шестое июля", "На исходе лета" и других.
© РАЮМ/ВГТРК, 2010Нина Веселовская
© РАЮМ/ВГТРК, 2010
Нина Веселовская