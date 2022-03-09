https://ria.ru/20220309/venediktov-1777243129.html
Венедиктов рассказал, чем займется после закрытия "Эха Москвы"
Венедиктов рассказал, чем займется после закрытия "Эха Москвы" - РИА Новости, 09.03.2022
Венедиктов рассказал, чем займется после закрытия "Эха Москвы"
Бывший главред ликвидированной радиостанции "Эхо Москвы", журналист Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что продолжит развивать журналы "Дилетант", "Мой... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:11
2022-03-09T11:11
2022-03-09T11:11
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
эхо москвы (радиостанция)
алексей венедиктов (журналист)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Бывший главред ликвидированной радиостанции "Эхо Москвы", журналист Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что продолжит развивать журналы "Дилетант", "Мой район" и проект исторических комиксов."Я буду продолжать развивать исторические образовательные проекты здесь, в России: журнал "Дилетант", "Мой район", исторические комиксы, ютюб-канал "Дилетант", - сказал Венедиктов.Он также уточнил, что пока остается в России. "Меня много куда пригласили, в основном за пределы РФ, но я работать буду здесь, пока это возможно", - сказал Венедиктов.По его словам, компенсационные выплаты журналистам "Эха" "идут по графику, на этой неделе они завершатся". "Кто-то уже устроился, кто-то будет работать со мной, кто-то ждет еще вакансий в других радиостанциях и медиа. Дело добровольное и индивидуальное. Я в этом помогаю, где могу", - добавил Венедиктов.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом) за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20220308/sputnik-1777150753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), эхо москвы (радиостанция), алексей венедиктов (журналист)
Венедиктов рассказал, чем займется после закрытия "Эха Москвы"
Экс-главред "Эха Москвы" Венедиктов останется в России и займется историческими проектами
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Бывший главред ликвидированной радиостанции "Эхо Москвы", журналист Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что продолжит развивать журналы "Дилетант", "Мой район" и проект исторических комиксов.
"Я буду продолжать развивать исторические образовательные проекты здесь, в России
: журнал "Дилетант", "Мой район", исторические комиксы, ютюб-канал "Дилетант", - сказал Венедиктов.
Он также уточнил, что пока остается в России. "Меня много куда пригласили, в основном за пределы РФ, но я работать буду здесь, пока это возможно", - сказал Венедиктов.
По его словам, компенсационные выплаты журналистам "Эха" "идут по графику, на этой неделе они завершатся". "Кто-то уже устроился, кто-то будет работать со мной, кто-то ждет еще вакансий в других радиостанциях и медиа. Дело добровольное и индивидуальное. Я в этом помогаю, где могу", - добавил Венедиктов.
Роскомнадзор
1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом) за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине
. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента