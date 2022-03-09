https://ria.ru/20220309/valyuta-1777271800.html

Некоторые банки начали закрывать пункты обмена валюты в Москве

Некоторые банки начали закрывать пункты обмена валюты в Москве - РИА Новости, 09.03.2022

Некоторые банки начали закрывать пункты обмена валюты в Москве

Ряд банков в Москве начали закрывать пункты обмена валюты, в некоторых отделениях ждать доллары при снятии с действующего счета предлагают до месяца, выяснили... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:20

2022-03-09T13:20

2022-03-09T13:20

экономика

москва

россия

санкции в отношении россии

центральный банк рф (цб рф)

альфа-банк

втб

сша

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ряд банков в Москве начали закрывать пункты обмена валюты, в некоторых отделениях ждать доллары при снятии с действующего счета предлагают до месяца, выяснили корреспонденты РИА Новости.ЦБ с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме, заявил регулятор.С утра в среду в отделениях банков в разных частях Москвы было немноголюдно. В отделениях Сбербанка в Ново-Переделкино и на Зубовском бульваре очередей не было. В банкоматы Тинькофф, Альфа-банка и ВТБ у метро Рижская очередей также не наблюдалось.Вместе с тем очереди были в отделении Райффайзенбанка на Смоленской-Сенной площади - на снятие наличных долларов. "Вы сможете получить деньги в апреле, ближайшая дата - 6 апреля", - сообщила сотрудница банка.В отделении Альфа-банка неподалеку касса обмена валют уже закрыта, однако люди стояли в очереди, чтобы снять наличные рубли и потом купить доллары, но только по заявкам, оформленным несколько дней назад. Обстановка в отделении была напряженной, люди скандалили, потому что не могли снять даже рубли.В "Форабанке" на Зубовском бульваре на табло теперь только объявление о покупке валюты: доллар покупают по 80 рублей, евро - по 90 рублей. Продажи долларов там нет.В отделениях Сбербанка с утра обслуживание шло традиционно активно. Так, в отделении на Ленинградском проспекте сотрудники терпеливо разъясняли новые правила обращения с валютой пожилым женщинам, одной их них выдали валюту наличными. Курс в отделениях Сбера до 10 утра был таким: покупка доллара - 135,34 рубля за доллар, продажа - 108,98; евро можно было купить за 145,6 рублей, продать - по 114,48 рублей. После 10 утра в отделениях курс скорректировался на 2 рубля вверх и по доллару, и по евро.У метро "Рижская" с утра работал один обменник валюты, но клиентов там не было. Купить доллар можно было по 160 рублей, евро - по 170 рублей. Продать доллары предлагалось по 110 рублей, евро - по 115 рублей.В другом обменнике - у метро "Проспект Мира" - курс был другим: купить доллар можно было по 140 рублей, продать - за 100 рублей. Что касается евро, то приобрести его можно было по 150 рублей, продать - по 110 рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220309/tsb-1777242266.html

https://ria.ru/20220309/valyuta-1777206829.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, москва, россия, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф), альфа-банк, втб, сша