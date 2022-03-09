https://ria.ru/20220309/valyuta-1777271800.html
Некоторые банки начали закрывать пункты обмена валюты в Москве
Некоторые банки начали закрывать пункты обмена валюты в Москве - РИА Новости, 09.03.2022
Некоторые банки начали закрывать пункты обмена валюты в Москве
Ряд банков в Москве начали закрывать пункты обмена валюты, в некоторых отделениях ждать доллары при снятии с действующего счета предлагают до месяца, выяснили... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:20
2022-03-09T13:20
2022-03-09T13:20
экономика
москва
россия
санкции в отношении россии
центральный банк рф (цб рф)
альфа-банк
втб
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569021661_0:57:3080:1789_1920x0_80_0_0_35909523a430691aad0c1cf9bee9d926.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ряд банков в Москве начали закрывать пункты обмена валюты, в некоторых отделениях ждать доллары при снятии с действующего счета предлагают до месяца, выяснили корреспонденты РИА Новости.ЦБ с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме, заявил регулятор.С утра в среду в отделениях банков в разных частях Москвы было немноголюдно. В отделениях Сбербанка в Ново-Переделкино и на Зубовском бульваре очередей не было. В банкоматы Тинькофф, Альфа-банка и ВТБ у метро Рижская очередей также не наблюдалось.Вместе с тем очереди были в отделении Райффайзенбанка на Смоленской-Сенной площади - на снятие наличных долларов. "Вы сможете получить деньги в апреле, ближайшая дата - 6 апреля", - сообщила сотрудница банка.В отделении Альфа-банка неподалеку касса обмена валют уже закрыта, однако люди стояли в очереди, чтобы снять наличные рубли и потом купить доллары, но только по заявкам, оформленным несколько дней назад. Обстановка в отделении была напряженной, люди скандалили, потому что не могли снять даже рубли.В "Форабанке" на Зубовском бульваре на табло теперь только объявление о покупке валюты: доллар покупают по 80 рублей, евро - по 90 рублей. Продажи долларов там нет.В отделениях Сбербанка с утра обслуживание шло традиционно активно. Так, в отделении на Ленинградском проспекте сотрудники терпеливо разъясняли новые правила обращения с валютой пожилым женщинам, одной их них выдали валюту наличными. Курс в отделениях Сбера до 10 утра был таким: покупка доллара - 135,34 рубля за доллар, продажа - 108,98; евро можно было купить за 145,6 рублей, продать - по 114,48 рублей. После 10 утра в отделениях курс скорректировался на 2 рубля вверх и по доллару, и по евро.У метро "Рижская" с утра работал один обменник валюты, но клиентов там не было. Купить доллар можно было по 160 рублей, евро - по 170 рублей. Продать доллары предлагалось по 110 рублей, евро - по 115 рублей.В другом обменнике - у метро "Проспект Мира" - курс был другим: купить доллар можно было по 140 рублей, продать - за 100 рублей. Что касается евро, то приобрести его можно было по 150 рублей, продать - по 110 рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220309/tsb-1777242266.html
https://ria.ru/20220309/valyuta-1777206829.html
москва
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569021661_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fee86b41e697b0dbbd833bb1d4ffaf1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, россия, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф), альфа-банк, втб, сша
Некоторые банки начали закрывать пункты обмена валюты в Москве
В Москве некоторые банки начали закрывать пункты обмена валюты
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ряд банков в Москве начали закрывать пункты обмена валюты, в некоторых отделениях ждать доллары при снятии с действующего счета предлагают до месяца, выяснили корреспонденты РИА Новости.
ЦБ с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США
в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по официальному курсу ЦБ
на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме, заявил регулятор.
С утра в среду в отделениях банков в разных частях Москвы
было немноголюдно. В отделениях Сбербанка
в Ново-Переделкино и на Зубовском бульваре очередей не было. В банкоматы Тинькофф, Альфа-банка
и ВТБ
у метро Рижская очередей также не наблюдалось.
Вместе с тем очереди были в отделении Райффайзенбанка
на Смоленской-Сенной площади - на снятие наличных долларов. "Вы сможете получить деньги в апреле, ближайшая дата - 6 апреля", - сообщила сотрудница банка.
В отделении Альфа-банка неподалеку касса обмена валют уже закрыта, однако люди стояли в очереди, чтобы снять наличные рубли и потом купить доллары, но только по заявкам, оформленным несколько дней назад. Обстановка в отделении была напряженной, люди скандалили, потому что не могли снять даже рубли.
В "Форабанке" на Зубовском бульваре на табло теперь только объявление о покупке валюты: доллар покупают по 80 рублей, евро - по 90 рублей. Продажи долларов там нет.
В отделениях Сбербанка с утра обслуживание шло традиционно активно. Так, в отделении на Ленинградском проспекте сотрудники терпеливо разъясняли новые правила обращения с валютой пожилым женщинам, одной их них выдали валюту наличными. Курс в отделениях Сбера
до 10 утра был таким: покупка доллара - 135,34 рубля за доллар, продажа - 108,98; евро можно было купить за 145,6 рублей, продать - по 114,48 рублей. После 10 утра в отделениях курс скорректировался на 2 рубля вверх и по доллару, и по евро.
У метро "Рижская" с утра работал один обменник валюты, но клиентов там не было. Купить доллар можно было по 160 рублей, евро - по 170 рублей. Продать доллары предлагалось по 110 рублей, евро - по 115 рублей.
В другом обменнике - у метро "Проспект Мира" - курс был другим: купить доллар можно было по 140 рублей, продать - за 100 рублей. Что касается евро, то приобрести его можно было по 150 рублей, продать - по 110 рублей.