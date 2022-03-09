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Песков заявил о враждебной вакханалии Запада против России
Песков заявил о враждебной вакханалии Запада против России - РИА Новости, 09.03.2022
Песков заявил о враждебной вакханалии Запада против России
Россия как поставщик энергоресурсов бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства, однако враждебная вакханалия Запада против нее делает ситуацию... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:50
2022-03-09T14:21
россия
дмитрий песков
природный газ
санкции
санкции в отношении россии
экономика
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия как поставщик энергоресурсов бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства, однако враждебная вакханалия Запада против нее делает ситуацию на энергорынках серьезной, Москва ее обдумывает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Европейские лидеры в один голос признают, что Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам. Но вы видите вакханалию, враждебную вакханалию, которую устроили страны коллективного Запада, которая, конечно, делает ситуацию очень сложной и заставляет нас ее серьезно обдумывать", - сказал Песков журналистам.Вопрос, какие еще меры Москва готовит в качестве ответа на санкции, Песков оставил без ответа. "Я оставлю без ответа ваш вопрос. Я не могу привести пока никаких деталей", - сказал он.
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россия, дмитрий песков, природный газ, санкции, санкции в отношении россии, экономика, в мире
13:50 09.03.2022 (обновлено: 14:21 09.03.2022)
 
Песков заявил о враждебной вакханалии Запада против России

Песков: враждебная вакханалия Запада делает ситуацию на энергорынках серьезной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия как поставщик энергоресурсов бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства, однако враждебная вакханалия Запада против нее делает ситуацию на энергорынках серьезной, Москва ее обдумывает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Европейские лидеры в один голос признают, что Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам. Но вы видите вакханалию, враждебную вакханалию, которую устроили страны коллективного Запада, которая, конечно, делает ситуацию очень сложной и заставляет нас ее серьезно обдумывать", - сказал Песков журналистам.
Вопрос, какие еще меры Москва готовит в качестве ответа на санкции, Песков оставил без ответа. "Я оставлю без ответа ваш вопрос. Я не могу привести пока никаких деталей", - сказал он.
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
13:25
В "Газпроме" оценили остатки газа в ПХГ Европы
 
РоссияДмитрий ПесковПриродный газСанкцииСанкции в отношении РоссииЭкономикаВ мире
 
 
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