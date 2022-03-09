https://ria.ru/20220309/vakkhanaliya-1777278868.html

Песков заявил о враждебной вакханалии Запада против России

Песков заявил о враждебной вакханалии Запада против России - РИА Новости, 09.03.2022

Песков заявил о враждебной вакханалии Запада против России

Россия как поставщик энергоресурсов бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства, однако враждебная вакханалия Запада против нее делает ситуацию... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:50

2022-03-09T13:50

2022-03-09T14:21

россия

дмитрий песков

природный газ

санкции

санкции в отношении россии

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_257297a83d59d743c55183208b3574e5.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия как поставщик энергоресурсов бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства, однако враждебная вакханалия Запада против нее делает ситуацию на энергорынках серьезной, Москва ее обдумывает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Европейские лидеры в один голос признают, что Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам. Но вы видите вакханалию, враждебную вакханалию, которую устроили страны коллективного Запада, которая, конечно, делает ситуацию очень сложной и заставляет нас ее серьезно обдумывать", - сказал Песков журналистам.Вопрос, какие еще меры Москва готовит в качестве ответа на санкции, Песков оставил без ответа. "Я оставлю без ответа ваш вопрос. Я не могу привести пока никаких деталей", - сказал он.

https://ria.ru/20220309/gazprom-1777272968.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, природный газ, санкции, санкции в отношении россии, экономика, в мире