https://ria.ru/20220309/vakkhanaliya-1777278868.html
Песков заявил о враждебной вакханалии Запада против России
Песков заявил о враждебной вакханалии Запада против России - РИА Новости, 09.03.2022
Песков заявил о враждебной вакханалии Запада против России
Россия как поставщик энергоресурсов бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства, однако враждебная вакханалия Запада против нее делает ситуацию... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:50
2022-03-09T13:50
2022-03-09T14:21
россия
дмитрий песков
природный газ
санкции
санкции в отношении россии
экономика
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия как поставщик энергоресурсов бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства, однако враждебная вакханалия Запада против нее делает ситуацию на энергорынках серьезной, Москва ее обдумывает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Европейские лидеры в один голос признают, что Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам. Но вы видите вакханалию, враждебную вакханалию, которую устроили страны коллективного Запада, которая, конечно, делает ситуацию очень сложной и заставляет нас ее серьезно обдумывать", - сказал Песков журналистам.Вопрос, какие еще меры Москва готовит в качестве ответа на санкции, Песков оставил без ответа. "Я оставлю без ответа ваш вопрос. Я не могу привести пока никаких деталей", - сказал он.
https://ria.ru/20220309/gazprom-1777272968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, природный газ, санкции, санкции в отношении россии, экономика, в мире
13:50 09.03.2022 (обновлено: 14:21 09.03.2022)
Песков заявил о враждебной вакханалии Запада против России
Песков: враждебная вакханалия Запада делает ситуацию на энергорынках серьезной