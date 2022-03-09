https://ria.ru/20220309/ukraina-1777350705.html

Украинские военные попросили журналистов не писать "TV" на автомобилях

Украинские военные попросили журналистов не писать "TV" на автомобилях - РИА Новости, 09.03.2022

Украинские военные попросили журналистов не писать "TV" на автомобилях

Сухопутные войска вооруженных сил Украины просят журналистов не использовать маркировку "TV" на автомобилях из-за буквы V. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:00

2022-03-09T19:00

2022-03-09T19:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сухопутные войска вооруженных сил Украины просят журналистов не использовать маркировку "TV" на автомобилях из-за буквы V."Уважаемые журналисты, убедительно просим вас обозначать ваши служебные автомобили исключительно надписью "PRESS". "TV" в силу некоторых обстоятельств может быть прочитана как буква "V", которой обозначают вражескую технику", - говорится в сообщении официального аккаунта в Instagram Сухопутных войск вооруженных сил Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/donbass-1775807178.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр