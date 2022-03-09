Украинские военные попросили журналистов не писать "TV" на автомобилях
Украинские военные попросили журналистов не писать "TV" на автомобилях из-за буквы V
© AP Photo / Emilio MorenattiУкраинские военные в Киеве. 25 февраля 2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Украинские военные в Киеве. 25 февраля 2022
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сухопутные войска вооруженных сил Украины просят журналистов не использовать маркировку "TV" на автомобилях из-за буквы V.
"Уважаемые журналисты, убедительно просим вас обозначать ваши служебные автомобили исключительно надписью "PRESS". "TV" в силу некоторых обстоятельств может быть прочитана как буква "V", которой обозначают вражескую технику", - говорится в сообщении официального аккаунта в Instagram Сухопутных войск вооруженных сил Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.