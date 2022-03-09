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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777311328.html
Британия рассмотрит вопрос безвозмездной передачи Украине ПЗРК "Starstreak"
Британия рассмотрит вопрос безвозмездной передачи Украине ПЗРК "Starstreak" - РИА Новости, 09.03.2022
Британия рассмотрит вопрос безвозмездной передачи Украине ПЗРК "Starstreak"
Великобритания изучает возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak, заявил министр обороны Бен Уоллес. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:18
2022-03-09T16:38
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
в мире
украина
великобритания
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ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Великобритания изучает возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak, заявил министр обороны Бен Уоллес."В ответ на запрос правительства Украины правительство Британии приняло решение рассмотреть возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak (высокоскоростные ракеты "Starstreak")", - заявил Уоллес, выступая в парламенте.Он подчеркнул, что эти системы по-прежнему несут "оборонительный характер, однако помогут украинских военным лучше защищать свое небо".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/aerodrom-1777206712.html
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признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, в мире, украина, великобритания
16:18 09.03.2022 (обновлено: 16:38 09.03.2022)
 
Британия рассмотрит вопрос безвозмездной передачи Украине ПЗРК "Starstreak"

Правительство Британии рассмотрит вопрос безвозмездной передачи Украине ПЗРК "Starstreak"

© REUTERS / May JamesЗдание Парламента в Лондоне, Великобритания
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / May James
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Великобритания изучает возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak, заявил министр обороны Бен Уоллес.
"В ответ на запрос правительства Украины правительство Британии приняло решение рассмотреть возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak (высокоскоростные ракеты "Starstreak")", - заявил Уоллес, выступая в парламенте.
Он подчеркнул, что эти системы по-прежнему несут "оборонительный характер, однако помогут украинских военным лучше защищать свое небо".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 02:22
Пентагон раскритиковал идею Польши помочь Украине самолетами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении РоссииВ миреУкраинаВеликобритания
 
 
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