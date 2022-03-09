https://ria.ru/20220309/ukraina-1777311328.html

Британия рассмотрит вопрос безвозмездной передачи Украине ПЗРК "Starstreak"

Британия рассмотрит вопрос безвозмездной передачи Украине ПЗРК "Starstreak" - РИА Новости, 09.03.2022

Британия рассмотрит вопрос безвозмездной передачи Украине ПЗРК "Starstreak"

Великобритания изучает возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak, заявил министр обороны Бен Уоллес. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:18

2022-03-09T16:18

2022-03-09T16:38

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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великобритания

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ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Великобритания изучает возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak, заявил министр обороны Бен Уоллес."В ответ на запрос правительства Украины правительство Британии приняло решение рассмотреть возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak (высокоскоростные ракеты "Starstreak")", - заявил Уоллес, выступая в парламенте.Он подчеркнул, что эти системы по-прежнему несут "оборонительный характер, однако помогут украинских военным лучше защищать свое небо".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/aerodrom-1777206712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, в мире, украина, великобритания