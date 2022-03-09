https://ria.ru/20220309/ukraina-1777275302.html

Зеленский пообещал принять меры против политиков, "ищущих ниточки в Россию"

Зеленский пообещал принять меры против политиков, "ищущих ниточки в Россию" - РИА Новости, 09.03.2022

Зеленский пообещал принять меры против политиков, "ищущих ниточки в Россию"

Владимир Зеленский пообещал принять меры против украинских политиков, которые "ищут ниточки в Россию". РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:34

2022-03-09T13:34

2022-03-09T15:51

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

в мире

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал принять меры против украинских политиков, которые "ищут ниточки в Россию"."Про наше единство. Это наша сила, такая необходимая в этот час. Мы получаем много уже сигналов про то, что кто-то на Украине решил, что может уже не бороться вместе со всеми и пробует как-то отдельно, за что-то свое личное, за какую-то свою выгоду. Мы получаем разные сигналы про то, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые другие снова работают на раскол. Вопреки единству. Я хочу сказать одно и только один раз: вижу, что вы делаете. Если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым. Как и должно быть в военное время. Слава богу, наши люди во всем и во всех уже разобрались", - сказал Зеленский в видеообращении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220303/kremennaya-1776201939.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр