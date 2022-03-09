Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777275302.html
Зеленский пообещал принять меры против политиков, "ищущих ниточки в Россию"
Зеленский пообещал принять меры против политиков, "ищущих ниточки в Россию" - РИА Новости, 09.03.2022
Зеленский пообещал принять меры против политиков, "ищущих ниточки в Россию"
Владимир Зеленский пообещал принять меры против украинских политиков, которые "ищут ниточки в Россию". РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:34
2022-03-09T15:51
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775056954_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_2060a39c8d760259e96f5e7f2e2fa371.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал принять меры против украинских политиков, которые "ищут ниточки в Россию"."Про наше единство. Это наша сила, такая необходимая в этот час. Мы получаем много уже сигналов про то, что кто-то на Украине решил, что может уже не бороться вместе со всеми и пробует как-то отдельно, за что-то свое личное, за какую-то свою выгоду. Мы получаем разные сигналы про то, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые другие снова работают на раскол. Вопреки единству. Я хочу сказать одно и только один раз: вижу, что вы делаете. Если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым. Как и должно быть в военное время. Слава богу, наши люди во всем и во всех уже разобрались", - сказал Зеленский в видеообращении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
https://ria.ru/20220303/kremennaya-1776201939.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775056954_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_a9a9cd8b96bec85825705a7e7f97e4f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
13:34 09.03.2022 (обновлено: 15:51 09.03.2022)
 
Зеленский пообещал принять меры против политиков, "ищущих ниточки в Россию"

Президент Зеленский пообещал принять меры против политиков, "ищущих ниточки в Россию"

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал принять меры против украинских политиков, которые "ищут ниточки в Россию".
"Про наше единство. Это наша сила, такая необходимая в этот час. Мы получаем много уже сигналов про то, что кто-то на Украине решил, что может уже не бороться вместе со всеми и пробует как-то отдельно, за что-то свое личное, за какую-то свою выгоду. Мы получаем разные сигналы про то, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые другие снова работают на раскол. Вопреки единству. Я хочу сказать одно и только один раз: вижу, что вы делаете. Если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым. Как и должно быть в военное время. Слава богу, наши люди во всем и во всех уже разобрались", - сказал Зеленский в видеообращении.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие Луганской народной республики в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Луганске назвали смерть мэра Кременной убийством с политическим мотивом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала