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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777269662.html
МИД рассказал о предложениях властей Сум расстреливать мирных жителей
МИД рассказал о предложениях властей Сум расстреливать мирных жителей - РИА Новости, 09.03.2022
МИД рассказал о предложениях властей Сум расстреливать мирных жителей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает кощунственными предложения властей города Сумы расстреливать мирных жителей, которые хотят... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:09
2022-03-09T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает кощунственными предложения властей города Сумы расстреливать мирных жителей, которые хотят использовать гумкоридоры для выхода в Россию."Кощунственны и бесчеловечны публичные угрозы мэра Сумы Александра Лысенко, главы сумской обладминистрации Дмитрия Живицкого расстреливать мирных граждан, которые попытаются воспользоваться гуманитарными коридорами для выхода в Россию", - сообщила она.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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"Кощунственные и бесчеловечные" – Захарова об угрозах властей Сумы расстреливать беженцев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает кощунственными предложения властей города Сумы расстреливать мирных жителей, которые хотят использовать гумкоридоры для выхода в Россию.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:09 09.03.2022 (обновлено: 14:23 09.03.2022)
 
МИД рассказал о предложениях властей Сум расстреливать мирных жителей

МИД рассказал о "кощунственных" предложениях властей Сум расстреливать мирных жителей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает кощунственными предложения властей города Сумы расстреливать мирных жителей, которые хотят использовать гумкоридоры для выхода в Россию.
"Кощунственны и бесчеловечны публичные угрозы мэра Сумы Александра Лысенко, главы сумской обладминистрации Дмитрия Живицкого расстреливать мирных граждан, которые попытаются воспользоваться гуманитарными коридорами для выхода в Россию", - сообщила она.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Эвакуация из города Сумы - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
11:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации с гумкоридорами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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