https://ria.ru/20220309/ukraina-1777269662.html
МИД рассказал о предложениях властей Сум расстреливать мирных жителей
МИД рассказал о предложениях властей Сум расстреливать мирных жителей - РИА Новости, 09.03.2022
МИД рассказал о предложениях властей Сум расстреливать мирных жителей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает кощунственными предложения властей города Сумы расстреливать мирных жителей, которые хотят... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:09
2022-03-09T13:09
2022-03-09T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает кощунственными предложения властей города Сумы расстреливать мирных жителей, которые хотят использовать гумкоридоры для выхода в Россию."Кощунственны и бесчеловечны публичные угрозы мэра Сумы Александра Лысенко, главы сумской обладминистрации Дмитрия Живицкого расстреливать мирных граждан, которые попытаются воспользоваться гуманитарными коридорами для выхода в Россию", - сообщила она.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777253358.html
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7 495 645-6601
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"Кощунственные и бесчеловечные" – Захарова об угрозах властей Сумы расстреливать беженцев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает кощунственными предложения властей города Сумы расстреливать мирных жителей, которые хотят использовать гумкоридоры для выхода в Россию.
2022-03-09T13:09
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:09 09.03.2022 (обновлено: 14:23 09.03.2022)
МИД рассказал о предложениях властей Сум расстреливать мирных жителей
МИД рассказал о "кощунственных" предложениях властей Сум расстреливать мирных жителей