https://ria.ru/20220309/ukraina-1777269662.html

МИД рассказал о предложениях властей Сум расстреливать мирных жителей

МИД рассказал о предложениях властей Сум расстреливать мирных жителей - РИА Новости, 09.03.2022

МИД рассказал о предложениях властей Сум расстреливать мирных жителей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает кощунственными предложения властей города Сумы расстреливать мирных жителей, которые хотят... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:09

2022-03-09T13:09

2022-03-09T14:23

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает кощунственными предложения властей города Сумы расстреливать мирных жителей, которые хотят использовать гумкоридоры для выхода в Россию."Кощунственны и бесчеловечны публичные угрозы мэра Сумы Александра Лысенко, главы сумской обладминистрации Дмитрия Живицкого расстреливать мирных граждан, которые попытаются воспользоваться гуманитарными коридорами для выхода в Россию", - сообщила она.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777253358.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Кощунственные и бесчеловечные" – Захарова об угрозах властей Сумы расстреливать беженцев Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает кощунственными предложения властей города Сумы расстреливать мирных жителей, которые хотят использовать гумкоридоры для выхода в Россию. 2022-03-09T13:09 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии