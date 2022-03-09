https://ria.ru/20220309/ukraina-1777267597.html

В МИД предупредили о риске ядерных провокаций со стороны Украины

В МИД предупредили о риске ядерных провокаций со стороны Украины - РИА Новости, 09.03.2022

В МИД предупредили о риске ядерных провокаций со стороны Украины

Установление Россией контроля над Чернобыльской и Запорожской АЭС было сделано для недопущения организации ядерных провокаций со стороны Киева, риски этого... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:57

2022-03-09T12:57

2022-03-09T13:13

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Установление Россией контроля над Чернобыльской и Запорожской АЭС было сделано для недопущения организации ядерных провокаций со стороны Киева, риски этого вполне возможны, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В ходе спецоперации Вооруженными силами России был установлен контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями. Данный шаг предпринят исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими и другими террористическими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся обстановки для организации ядерных провокаций. А эти риски действительно существуют", - сказала Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что ситуация на Чернобыльской и Запорожской АЭС контролируется совместно украинскими специалистами и российскими военными. "На обеих станциях радиационный фон находится в норме", - сказала Захарова.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/lavrov-1777063961.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, россия, запорожская аэс