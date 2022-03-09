https://ria.ru/20220309/ukraina-1777267597.html
В МИД предупредили о риске ядерных провокаций со стороны Украины
В МИД предупредили о риске ядерных провокаций со стороны Украины - РИА Новости, 09.03.2022
В МИД предупредили о риске ядерных провокаций со стороны Украины
Установление Россией контроля над Чернобыльской и Запорожской АЭС было сделано для недопущения организации ядерных провокаций со стороны Киева, риски этого... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:57
2022-03-09T12:57
2022-03-09T13:13
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
россия
запорожская аэс
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Установление Россией контроля над Чернобыльской и Запорожской АЭС было сделано для недопущения организации ядерных провокаций со стороны Киева, риски этого вполне возможны, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В ходе спецоперации Вооруженными силами России был установлен контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями. Данный шаг предпринят исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими и другими террористическими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся обстановки для организации ядерных провокаций. А эти риски действительно существуют", - сказала Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что ситуация на Чернобыльской и Запорожской АЭС контролируется совместно украинскими специалистами и российскими военными. "На обеих станциях радиационный фон находится в норме", - сказала Захарова.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, россия, запорожская аэс
12:57 09.03.2022 (обновлено: 13:13 09.03.2022)
В МИД предупредили о риске ядерных провокаций со стороны Украины
МИД: существует риск ядерных провокаций со стороны Киева