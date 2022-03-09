https://ria.ru/20220309/turproekty-1777207387.html

Правительство обеспечит "зеленый коридор" инфраструктурным турпроектам

Правительство обеспечит "зеленый коридор" инфраструктурным турпроектам - РИА Новости, 09.03.2022

Правительство обеспечит "зеленый коридор" инфраструктурным турпроектам

Правительство РФ обеспечит "зеленый коридор" туристическим инфраструктурным проектам, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T00:25

2022-03-09T00:25

2022-03-09T02:47

экономика

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство РФ обеспечит "зеленый коридор" туристическим инфраструктурным проектам, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.В аппарате отметили, что утвержденные президентом 8 марта изменения в законодательстве, направленные на повышение устойчивости российской экономики, поддержат туристические инфраструктурные проекты и бизнес."Вице-премьер сообщил, что правительство получило расширенные полномочия по упрощению разрешительных процедур в сфере строительства, в том числе созданию туробъектов и обеспечивающей инфраструктуры – дорог, инженерных сооружений. Теперь стало возможным устанавливать упрощенный режим подготовки документации по планировке территорий, градостроительным планам, по процедуре ввода объектов в эксплуатацию. Это позволит инвесторам туротрасли ускорить выход на строительную площадку, запуск проектов и непосредственно ввод объектов в эксплуатацию", — уточнили в аппарате."Благодаря изменениям правительство теперь вправе снять с инвесторов существовавшие ранее административные согласования, обеспечивая "зеленый коридор" инфраструктурным проектам в сфере туризма. Оптимизация процесса межведомственного согласования при строительстве и реконструкции туробъектов с участием частных инвесторов обеспечит более оперативное и гибкое взаимодействие сторон. Мы сможем сохранить темпы реализации действующих проектов и в среднесрочной перспективе привлечь в отрасль дополнительные инвестиции. Такая поддержка бизнеса ускорит ввод в эксплуатацию гостиниц и инфраструктуры для доступного и комфортного отдыха россиян", — сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении.В свою очередь директор компании "Ивашкевич Хоспиталити" Станислав Ивашкевич отметил, что без поддержки государства в нынешних условиях турбизнес рискует остановиться."Гостиничный бизнес — один из самых сложных технологически. Средний гостиничный комплекс имеет более 10 лет срока окупаемости, что, по сути, делает турбизнес одним из самых долгоокупаемых. В нынешней ситуации без поддержки государства турбизнес просто остановится, что повлечет за собой проблемы с развитием городов и регионов. Необходимо создать специальные условия для прохождения всего цикла создания объектов туристической инфраструктуры. Крайне необходимо увеличение курортного номерного фонда более чем в два с половиной раза. Земля для этого есть, площадок на побережьях достаточно", — сказал он.

https://ria.ru/20220305/turoperatory-1776506227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, дмитрий чернышенко, москва, россия, общество, правительство рф