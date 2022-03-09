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Туризм
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Туристы за рубежом могут передать информацию о себе через "Госуслуги"
Туристы за рубежом могут передать информацию о себе через "Госуслуги" - РИА Новости, 09.03.2022
Туристы за рубежом могут передать информацию о себе через "Госуслуги"
Российские туристы, которые испытывают трудности с возвращением домой из-за приостановки авиасообщения, могут передать информацию о себе через портал... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:21
2022-03-09T18:30
туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
дмитрий чернышенко
новости - туризм
в мире
госуслуги
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские туристы, которые испытывают трудности с возвращением домой из-за приостановки авиасообщения, могут передать информацию о себе через портал "Госуслуги", сообщило Минцифры РФ.Министерство уточняет, что на портале находится специальная форма, в которой необходимо указать ФИО, дату рождения, данные загранпаспорта, страну пребывания, ближайший аэропорт. Кроме того, в форму также можно внести информацию об обратном билете и путевке, если они есть."Сбор сведений через "Госуслуги" позволит Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой", - добавляется в сообщении.В конце февраля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги".
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россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дмитрий чернышенко, новости - туризм, в мире, госуслуги
18:21 09.03.2022 (обновлено: 18:30 09.03.2022)
 
Туристы за рубежом могут передать информацию о себе через "Госуслуги"

Минцифры: туристы, находящиеся за рубежом, могут передать данные о себе через "Госуслуги"

© АГН "Москва"Страница "Госуслуги" на экране смартфона
Страница Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© АГН "Москва"
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские туристы, которые испытывают трудности с возвращением домой из-за приостановки авиасообщения, могут передать информацию о себе через портал "Госуслуги", сообщило Минцифры РФ.
"Российские туристы, которые из-за приостановки авиасообщения испытывают трудности с возвращением домой, могут передать информацию о себе через "Госуслуги", - говорится в сообщении.
Министерство уточняет, что на портале находится специальная форма, в которой необходимо указать ФИО, дату рождения, данные загранпаспорта, страну пребывания, ближайший аэропорт. Кроме того, в форму также можно внести информацию об обратном билете и путевке, если они есть.
"Сбор сведений через "Госуслуги" позволит Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой", - добавляется в сообщении.
В конце февраля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги".
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