https://ria.ru/20220309/turisty-1777344208.html

Туристы за рубежом могут передать информацию о себе через "Госуслуги"

Туристы за рубежом могут передать информацию о себе через "Госуслуги" - РИА Новости, 09.03.2022

Туристы за рубежом могут передать информацию о себе через "Госуслуги"

Российские туристы, которые испытывают трудности с возвращением домой из-за приостановки авиасообщения, могут передать информацию о себе через портал... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T18:21

2022-03-09T18:21

2022-03-09T18:30

туризм

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские туристы, которые испытывают трудности с возвращением домой из-за приостановки авиасообщения, могут передать информацию о себе через портал "Госуслуги", сообщило Минцифры РФ.Министерство уточняет, что на портале находится специальная форма, в которой необходимо указать ФИО, дату рождения, данные загранпаспорта, страну пребывания, ближайший аэропорт. Кроме того, в форму также можно внести информацию об обратном билете и путевке, если они есть."Сбор сведений через "Госуслуги" позволит Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой", - добавляется в сообщении.В конце февраля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дмитрий чернышенко, новости - туризм, в мире, госуслуги