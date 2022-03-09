https://ria.ru/20220309/turisty-1777344208.html
Туристы за рубежом могут передать информацию о себе через "Госуслуги"
Туристы за рубежом могут передать информацию о себе через "Госуслуги" - РИА Новости, 09.03.2022
Туристы за рубежом могут передать информацию о себе через "Госуслуги"
Российские туристы, которые испытывают трудности с возвращением домой из-за приостановки авиасообщения, могут передать информацию о себе через портал... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:21
2022-03-09T18:21
2022-03-09T18:30
туризм
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федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские туристы, которые испытывают трудности с возвращением домой из-за приостановки авиасообщения, могут передать информацию о себе через портал "Госуслуги", сообщило Минцифры РФ.Министерство уточняет, что на портале находится специальная форма, в которой необходимо указать ФИО, дату рождения, данные загранпаспорта, страну пребывания, ближайший аэропорт. Кроме того, в форму также можно внести информацию об обратном билете и путевке, если они есть."Сбор сведений через "Госуслуги" позволит Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой", - добавляется в сообщении.В конце февраля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дмитрий чернышенко, новости - туризм, в мире, госуслуги
18:21 09.03.2022 (обновлено: 18:30 09.03.2022)
Туристы за рубежом могут передать информацию о себе через "Госуслуги"
Минцифры: туристы, находящиеся за рубежом, могут передать данные о себе через "Госуслуги"