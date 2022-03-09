https://ria.ru/20220309/tseny-1777355117.html

Телевизоры и пылесосы за неделю подорожали на 15%

Телевизоры и пылесосы за неделю подорожали на 15% - РИА Новости, 09.03.2022

Телевизоры и пылесосы за неделю подорожали на 15%

Рост цен на бытовую технику и электронику в России за период с 26 февраля по 4 марта значительно ускорился: телевизоры и пылесосы подорожали почти на 15%,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:28

2022-03-09T19:28

2022-03-09T19:28

экономика

технологии

россия

цены

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Рост цен на бытовую технику и электронику в России за период с 26 февраля по 4 марта значительно ускорился: телевизоры и пылесосы подорожали почти на 15%, смартфоны - почти на 10%, следует из сообщения Росстата.Так, по информации статистического ведомства, стоимость смартфонов выросла за отчетный период на 9,64% (на неделе с 19 по 25 февраля рост составил 3,82%); пылесосы подорожали на 14,56% (против 4,12% на прошлой неделе), телевизоры выросли в цене на 14,97% (рост на 4,08% неделей ранее).С начала года по состоянию на 4 марта телевизоры выросли в цене на 14,03%, пылесосы - на 13,01%, смартфоны - на 8,10%.

https://ria.ru/20220307/tekhnika-1777000504.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, технологии, россия, цены