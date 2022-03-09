https://ria.ru/20220309/tseny-1777355117.html
Телевизоры и пылесосы за неделю подорожали на 15%
Телевизоры и пылесосы за неделю подорожали на 15% - РИА Новости, 09.03.2022
Телевизоры и пылесосы за неделю подорожали на 15%
Рост цен на бытовую технику и электронику в России за период с 26 февраля по 4 марта значительно ускорился: телевизоры и пылесосы подорожали почти на 15%,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:28
2022-03-09T19:28
2022-03-09T19:28
экономика
технологии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Рост цен на бытовую технику и электронику в России за период с 26 февраля по 4 марта значительно ускорился: телевизоры и пылесосы подорожали почти на 15%, смартфоны - почти на 10%, следует из сообщения Росстата.Так, по информации статистического ведомства, стоимость смартфонов выросла за отчетный период на 9,64% (на неделе с 19 по 25 февраля рост составил 3,82%); пылесосы подорожали на 14,56% (против 4,12% на прошлой неделе), телевизоры выросли в цене на 14,97% (рост на 4,08% неделей ранее).С начала года по состоянию на 4 марта телевизоры выросли в цене на 14,03%, пылесосы - на 13,01%, смартфоны - на 8,10%.
https://ria.ru/20220307/tekhnika-1777000504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, цены
Телевизоры и пылесосы за неделю подорожали на 15%
Росстат: телевизоры и пылесосы за неделю выросли в цене на 15%, смартфоны — на 10%
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Рост цен на бытовую технику и электронику в России за период с 26 февраля по 4 марта значительно ускорился: телевизоры и пылесосы подорожали почти на 15%, смартфоны - почти на 10%, следует из сообщения
Росстата.
Так, по информации статистического ведомства, стоимость смартфонов выросла за отчетный период на 9,64% (на неделе с 19 по 25 февраля рост составил 3,82%); пылесосы подорожали на 14,56% (против 4,12% на прошлой неделе), телевизоры выросли в цене на 14,97% (рост на 4,08% неделей ранее).
С начала года по состоянию на 4 марта телевизоры выросли в цене на 14,03%, пылесосы - на 13,01%, смартфоны - на 8,10%.