https://ria.ru/20220309/tishina-1777362764.html

Минобороны: ВС неукоснительно соблюдают "режим тишины" на 13 гумкоридорах

Минобороны: ВС неукоснительно соблюдают "режим тишины" на 13 гумкоридорах - РИА Новости, 09.03.2022

Минобороны: ВС неукоснительно соблюдают "режим тишины" на 13 гумкоридорах

"Режимы тишины" введены в 10.00 9 марта на 13 гуманитарных коридорах на Украине, Вооруженные силы России неукоснительно их соблюдают до настоящего времени,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T20:23

2022-03-09T20:23

2022-03-09T20:23

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Режимы тишины" введены в 10.00 9 марта на 13 гуманитарных коридорах на Украине, Вооруженные силы России неукоснительно их соблюдают до настоящего времени, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.В то же время, по его словам, с 10 часов утра на всех направлениях была отмечена интенсивная перегруппировка подразделений украинских войск и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств."Кроме того, с 9:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается", - добавил Мизинцев.Кроме того, на Волновахском, Запорожском и Изюмском направлениях со стороны националистических батальонов велся интенсивный огонь с применением минометов, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр