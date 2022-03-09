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Минобороны: ВС неукоснительно соблюдают "режим тишины" на 13 гумкоридорах
Минобороны: ВС неукоснительно соблюдают "режим тишины" на 13 гумкоридорах - РИА Новости, 09.03.2022
Минобороны: ВС неукоснительно соблюдают "режим тишины" на 13 гумкоридорах
"Режимы тишины" введены в 10.00 9 марта на 13 гуманитарных коридорах на Украине, Вооруженные силы России неукоснительно их соблюдают до настоящего времени,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:23
2022-03-09T20:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы рф
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Режимы тишины" введены в 10.00 9 марта на 13 гуманитарных коридорах на Украине, Вооруженные силы России неукоснительно их соблюдают до настоящего времени, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.В то же время, по его словам, с 10 часов утра на всех направлениях была отмечена интенсивная перегруппировка подразделений украинских войск и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств."Кроме того, с 9:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается", - добавил Мизинцев.Кроме того, на Волновахском, Запорожском и Изюмском направлениях со стороны националистических батальонов велся интенсивный огонь с применением минометов, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр
20:23 09.03.2022
 
Минобороны: ВС неукоснительно соблюдают "режим тишины" на 13 гумкоридорах

Минобороны: ВС России соблюдают "режим тишины" на 13 гумкоридорах с 10.00 9 марта

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Режимы тишины" введены в 10.00 9 марта на 13 гуманитарных коридорах на Украине, Вооруженные силы России неукоснительно их соблюдают до настоящего времени, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Сегодня ровно в 10 часов в соответствии с достигнутыми договоренностями на десяти гуманитарных коридорах, инициированных Российской Федерацией, и трех дополнительно по просьбе украинской стороны, Вооруженными силами России введены "режимы тишины", которые неукоснительно соблюдаются до настоящего времени", - сказал Мизинцев.
В то же время, по его словам, с 10 часов утра на всех направлениях была отмечена интенсивная перегруппировка подразделений украинских войск и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств.
"Кроме того, с 9:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается", - добавил Мизинцев.
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Кроме того, на Волновахском, Запорожском и Изюмском направлениях со стороны националистических батальонов велся интенсивный огонь с применением минометов, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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