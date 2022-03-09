https://ria.ru/20220309/terakt-1777356225.html
В Белоруссии назвали нападение на посольство в Риме терактом
В Белоруссии назвали нападение на посольство в Риме терактом - РИА Новости, 09.03.2022
В Белоруссии назвали нападение на посольство в Риме терактом
В результате взрыва на территории посольства Белоруссии в Риме пострадавших нет, разбито стекло, отброшена скамейка, повреждены объекты во внутреннем дворике,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:38
2022-03-09T19:38
2022-03-09T19:54
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РИМ, 9 мар - РИА Новости. В результате взрыва на территории посольства Белоруссии в Риме пострадавших нет, разбито стекло, отброшена скамейка, повреждены объекты во внутреннем дворике, заявил РИА Новости временный поверенный в делах республики Беларусь в Италии Владимир Васильков.По его словам, посольство считает произошедшее терактом, поскольку инцидент имеет крупный масштаб и произошел ночью.Ранее в среду полицейское управление Рима сообщило, что неизвестные запустили минувшей ночью крупную петарду на территорию посольства Белоруссии в Италии. Полиция не исключает, что "речь может идти о демонстративном акте" В этой связи охрана белорусской дипломатической миссии будет усилена."Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов Италии происшествие предварительно квалифицировано как террористический акт. Специалистами произведены все необходимые следственные действия, идет соответствующая работа", - говорится в сообщении министерства в среду.Там отмечается, что итальянская сторона заявила о своей готовности усилить охрану загранучреждения. "В результате происшествия сотрудники дипмиссии не пострадали", - подчеркивается в сообщении.По данным ведомства, в среду в 4.03-4.05 утра "неизвестные лица в масках с использованием мер предосторожности подошли к зданию белорусского загранучреждения, держа в руках неустановленные предметы" . "Затем они их подожгли и перебросили на территорию посольства. Сразу же после этого злоумышленники с места происшествия скрылись. Взрыв одного из устройств произошел в непосредственной близости от газовой трубы, что представляет непосредственную опасность всему зданию и может говорить о соответствующих целях злоумышленников", - подчеркивается в сообщении.В МИД также указали, что один из предметов не сдетонировал. "В результате его визуального осмотра установлено, что он представляет из себя полноценное самодельное взрывное устройство, начиненное порохом", - говорится в сообщении.По информации МИД, в результате взрыва нанесён существенный ущерб зданию посольства. В том числе выбиты окна в консульском помещении, деформированы металлическая лавка, которую взрывной волной перебросило через 1,5 метровое внутреннее ограждение и отбросило на 5-7 метров в сторону, металлический шкаф для хранения вещей для лиц, прибывающих на консульский прием, отдельные бетонные плиты.
https://ria.ru/20220309/pretenzii-1777213805.html
https://ria.ru/20220309/evropa-1777298217.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, белоруссия, италия, рим, мид белоруссии
19:38 09.03.2022 (обновлено: 19:54 09.03.2022)
В Белоруссии назвали нападение на посольство в Риме терактом
В МИД Белоруссии заявили, что нападение на дипмиссию в Риме квалифицировано как теракт
РИМ, 9 мар - РИА Новости. В результате взрыва на территории посольства Белоруссии в Риме пострадавших нет, разбито стекло, отброшена скамейка, повреждены объекты во внутреннем дворике, заявил РИА Новости временный поверенный в делах республики Беларусь в Италии Владимир Васильков.
"Была попытка активировать два взрывных устройства, одно не сработало. Имуществу посольства нанесен ущерб: разбито стекло, взрывом отброшена скамейка, она приведена в негодность. Другие объекты повреждены, пострадавших нет", - заявил дипломат.
По его словам, посольство считает произошедшее терактом, поскольку инцидент имеет крупный масштаб и произошел ночью.
Ранее в среду полицейское управление Рима
сообщило, что неизвестные запустили минувшей ночью крупную петарду на территорию посольства Белоруссии
в Италии
. Полиция не исключает, что "речь может идти о демонстративном акте" В этой связи охрана белорусской дипломатической миссии будет усилена.
"Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов Италии происшествие предварительно квалифицировано как террористический акт. Специалистами произведены все необходимые следственные действия, идет соответствующая работа", - говорится в сообщении министерства в среду.
Там отмечается, что итальянская сторона заявила о своей готовности усилить охрану загранучреждения. "В результате происшествия сотрудники дипмиссии не пострадали", - подчеркивается в сообщении.
По данным ведомства, в среду в 4.03-4.05 утра "неизвестные лица в масках с использованием мер предосторожности подошли к зданию белорусского загранучреждения, держа в руках неустановленные предметы" . "Затем они их подожгли и перебросили на территорию посольства. Сразу же после этого злоумышленники с места происшествия скрылись. Взрыв одного из устройств произошел в непосредственной близости от газовой трубы, что представляет непосредственную опасность всему зданию и может говорить о соответствующих целях злоумышленников", - подчеркивается в сообщении.
В МИД также указали, что один из предметов не сдетонировал. "В результате его визуального осмотра установлено, что он представляет из себя полноценное самодельное взрывное устройство, начиненное порохом", - говорится в сообщении.
По информации МИД, в результате взрыва нанесён существенный ущерб зданию посольства. В том числе выбиты окна в консульском помещении, деформированы металлическая лавка, которую взрывной волной перебросило через 1,5 метровое внутреннее ограждение и отбросило на 5-7 метров в сторону, металлический шкаф для хранения вещей для лиц, прибывающих на консульский прием, отдельные бетонные плиты.