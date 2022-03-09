https://ria.ru/20220309/terakt-1777356225.html

В Белоруссии назвали нападение на посольство в Риме терактом

В Белоруссии назвали нападение на посольство в Риме терактом - РИА Новости, 09.03.2022

В Белоруссии назвали нападение на посольство в Риме терактом

В результате взрыва на территории посольства Белоруссии в Риме пострадавших нет, разбито стекло, отброшена скамейка, повреждены объекты во внутреннем дворике,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:38

2022-03-09T19:38

2022-03-09T19:54

в мире

белоруссия

италия

рим

мид белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777358391_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cfbc31256304eedfb2ffcec4b4f0348.jpg

РИМ, 9 мар - РИА Новости. В результате взрыва на территории посольства Белоруссии в Риме пострадавших нет, разбито стекло, отброшена скамейка, повреждены объекты во внутреннем дворике, заявил РИА Новости временный поверенный в делах республики Беларусь в Италии Владимир Васильков.По его словам, посольство считает произошедшее терактом, поскольку инцидент имеет крупный масштаб и произошел ночью.Ранее в среду полицейское управление Рима сообщило, что неизвестные запустили минувшей ночью крупную петарду на территорию посольства Белоруссии в Италии. Полиция не исключает, что "речь может идти о демонстративном акте" В этой связи охрана белорусской дипломатической миссии будет усилена."Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов Италии происшествие предварительно квалифицировано как террористический акт. Специалистами произведены все необходимые следственные действия, идет соответствующая работа", - говорится в сообщении министерства в среду.Там отмечается, что итальянская сторона заявила о своей готовности усилить охрану загранучреждения. "В результате происшествия сотрудники дипмиссии не пострадали", - подчеркивается в сообщении.По данным ведомства, в среду в 4.03-4.05 утра "неизвестные лица в масках с использованием мер предосторожности подошли к зданию белорусского загранучреждения, держа в руках неустановленные предметы" . "Затем они их подожгли и перебросили на территорию посольства. Сразу же после этого злоумышленники с места происшествия скрылись. Взрыв одного из устройств произошел в непосредственной близости от газовой трубы, что представляет непосредственную опасность всему зданию и может говорить о соответствующих целях злоумышленников", - подчеркивается в сообщении.В МИД также указали, что один из предметов не сдетонировал. "В результате его визуального осмотра установлено, что он представляет из себя полноценное самодельное взрывное устройство, начиненное порохом", - говорится в сообщении.По информации МИД, в результате взрыва нанесён существенный ущерб зданию посольства. В том числе выбиты окна в консульском помещении, деформированы металлическая лавка, которую взрывной волной перебросило через 1,5 метровое внутреннее ограждение и отбросило на 5-7 метров в сторону, металлический шкаф для хранения вещей для лиц, прибывающих на консульский прием, отдельные бетонные плиты.

https://ria.ru/20220309/pretenzii-1777213805.html

https://ria.ru/20220309/evropa-1777298217.html

белоруссия

италия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, италия, рим, мид белоруссии