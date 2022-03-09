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В Госдуме предложили поддержать потерявших работу из-за санкций
В Госдуме предложили поддержать потерявших работу из-за санкций - РИА Новости, 09.03.2022
В Госдуме предложили поддержать потерявших работу из-за санкций
Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил субсидировать создание рабочих мест для граждан, потерявших работу из-за санкций против РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:08
2022-03-09T17:08
госдума рф
санкции
санкции в отношении россии
экономика
россия
украина
единая россия
донбасс
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил субсидировать создание рабочих мест для граждан, потерявших работу из-за санкций против России."Хорошей мерой, на мой взгляд, стало бы субсидирование создания рабочих мест для лиц потерявших работу в связи с применением против России экономических санкций", - сказал Исаев на оперативном совещании "Единой России" по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности, предложенных реготделениями партии.Как отметил депутат, опыт субсидирования создания рабочих мест для отдельных уязвимых категорий граждан - инвалидов, молодых специалистов и других, уже есть. Подобный механизм, считает он, можно было применить и для тех, кто потеряет работу из-за введения санкций.Кроме того, политик отметил, что мерой поддержки может стать и пересмотр нижней планки пособия по безработице, а также расширение сферы применения срочных трудовых договоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд компаний заявил о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777298107.html
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госдума рф, санкции, санкции в отношении россии, экономика, россия, украина, единая россия, донбасс
17:08 09.03.2022
 
В Госдуме предложили поддержать потерявших работу из-за санкций

В ЕР предложили субсидировать создание рабочих мест для потерявших работу из-за санкций

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил субсидировать создание рабочих мест для граждан, потерявших работу из-за санкций против России.
"Хорошей мерой, на мой взгляд, стало бы субсидирование создания рабочих мест для лиц потерявших работу в связи с применением против России экономических санкций", - сказал Исаев на оперативном совещании "Единой России" по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности, предложенных реготделениями партии.
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Как отметил депутат, опыт субсидирования создания рабочих мест для отдельных уязвимых категорий граждан - инвалидов, молодых специалистов и других, уже есть. Подобный механизм, считает он, можно было применить и для тех, кто потеряет работу из-за введения санкций.
Кроме того, политик отметил, что мерой поддержки может стать и пересмотр нижней планки пособия по безработице, а также расширение сферы применения срочных трудовых договоров.
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В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд компаний заявил о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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