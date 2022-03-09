Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220309/stambul-1777241690.html
В Стамбуле из-за снегопада отменяются авиарейсы
В Стамбуле из-за снегопада отменяются авиарейсы - РИА Новости, 09.03.2022
В Стамбуле из-за снегопада отменяются авиарейсы
Turkish Airlines отменили 185 рейсов из-за ожидающегося в четверг снегопада в Стамбуле, говорится в заявлении авиакомпании. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:11
2022-03-09T11:11
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
аэропорты
стамбул
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774808770_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_afc314340d2ae5870cc155fc21b29a7f.jpg
АНКАРА, 9 мар — РИА Новости. Turkish Airlines отменили 185 рейсов из-за ожидающегося в четверг снегопада в Стамбуле, говорится в заявлении авиакомпании.Синоптики предупредили о непогоде в Стамбуле в четверг. В соответствии с решением Комитета по чрезвычайным метеорологическим ситуациям (MADKOM) турецкие авиакомпании снимают самолеты с маршрутов в Стамбул и обратно."185 рейсов были отменены в аэропорту Стамбула, из них 114 внутренних и 71 международный", — говорится в заявлении. Ожидается, что количество может увеличиться.
https://ria.ru/20220125/stambul-1769465330.html
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774808770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_184e33e5c74849fb4087b4b2ee1667b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, аэропорты, стамбул, турция
11:11 09.03.2022
 
В Стамбуле из-за снегопада отменяются авиарейсы

Turkish Airlines отменила около 200 рейсов из-за ожидающегося снегопада в Стамбуле

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 мар — РИА Новости. Turkish Airlines отменили 185 рейсов из-за ожидающегося в четверг снегопада в Стамбуле, говорится в заявлении авиакомпании.
Синоптики предупредили о непогоде в Стамбуле в четверг. В соответствии с решением Комитета по чрезвычайным метеорологическим ситуациям (MADKOM) турецкие авиакомпании снимают самолеты с маршрутов в Стамбул и обратно.
"185 рейсов были отменены в аэропорту Стамбула, из них 114 внутренних и 71 международный", — говорится в заявлении. Ожидается, что количество может увеличиться.
Аэропорт Стамбула
25 января, 17:17Туризм
"Это издевательство": туристы рассказали о коллапсе в аэропорту Стамбула
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыАэропортыСтамбулТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала