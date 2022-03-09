https://ria.ru/20220309/stambul-1777241690.html
В Стамбуле из-за снегопада отменяются авиарейсы
В Стамбуле из-за снегопада отменяются авиарейсы - РИА Новости, 09.03.2022
В Стамбуле из-за снегопада отменяются авиарейсы
Turkish Airlines отменили 185 рейсов из-за ожидающегося в четверг снегопада в Стамбуле, говорится в заявлении авиакомпании. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:11
2022-03-09T11:11
2022-03-09T11:11
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АНКАРА, 9 мар — РИА Новости. Turkish Airlines отменили 185 рейсов из-за ожидающегося в четверг снегопада в Стамбуле, говорится в заявлении авиакомпании.Синоптики предупредили о непогоде в Стамбуле в четверг. В соответствии с решением Комитета по чрезвычайным метеорологическим ситуациям (MADKOM) турецкие авиакомпании снимают самолеты с маршрутов в Стамбул и обратно."185 рейсов были отменены в аэропорту Стамбула, из них 114 внутренних и 71 международный", — говорится в заявлении. Ожидается, что количество может увеличиться.
https://ria.ru/20220125/stambul-1769465330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, аэропорты, стамбул, турция
В Стамбуле из-за снегопада отменяются авиарейсы
Turkish Airlines отменила около 200 рейсов из-за ожидающегося снегопада в Стамбуле
АНКАРА, 9 мар — РИА Новости. Turkish Airlines отменили 185 рейсов из-за ожидающегося в четверг снегопада в Стамбуле, говорится в заявлении авиакомпании.
Синоптики предупредили о непогоде в Стамбуле в четверг. В соответствии с решением Комитета по чрезвычайным метеорологическим ситуациям (MADKOM) турецкие авиакомпании снимают самолеты с маршрутов в Стамбул и обратно.
"185 рейсов были отменены в аэропорту Стамбула, из них 114 внутренних и 71 международный", — говорится в заявлении. Ожидается, что количество может увеличиться.