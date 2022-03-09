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В Стамбуле из-за снегопада отменяются авиарейсы

В Стамбуле из-за снегопада отменяются авиарейсы - РИА Новости, 09.03.2022

В Стамбуле из-за снегопада отменяются авиарейсы

Turkish Airlines отменили 185 рейсов из-за ожидающегося в четверг снегопада в Стамбуле, говорится в заявлении авиакомпании. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:11

2022-03-09T11:11

2022-03-09T11:11

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АНКАРА, 9 мар — РИА Новости. Turkish Airlines отменили 185 рейсов из-за ожидающегося в четверг снегопада в Стамбуле, говорится в заявлении авиакомпании.Синоптики предупредили о непогоде в Стамбуле в четверг. В соответствии с решением Комитета по чрезвычайным метеорологическим ситуациям (MADKOM) турецкие авиакомпании снимают самолеты с маршрутов в Стамбул и обратно."185 рейсов были отменены в аэропорту Стамбула, из них 114 внутренних и 71 международный", — говорится в заявлении. Ожидается, что количество может увеличиться.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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