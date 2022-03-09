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В Кремле рассказали о шагах для победы над США в экономической войне
В Кремле рассказали о шагах для победы над США в экономической войне - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле рассказали о шагах для победы над США в экономической войне
Россия, чтобы выиграть у США в экономической войне, должна делать все, что соответствует ее интересам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:08
2022-03-09T14:08
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия, чтобы выиграть у США в экономической войне, должна делать все, что соответствует ее интересам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
14:08 09.03.2022
 
В Кремле рассказали о шагах для победы над США в экономической войне

Песков: Россия должна действовать в своих интересах для победы в экономической войне у США

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия, чтобы выиграть у США в экономической войне, должна делать все, что соответствует ее интересам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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