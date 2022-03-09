https://ria.ru/20220309/ssha-1777283002.html

В Кремле рассказали о шагах для победы над США в экономической войне

В Кремле рассказали о шагах для победы над США в экономической войне - РИА Новости, 09.03.2022

В Кремле рассказали о шагах для победы над США в экономической войне

Россия, чтобы выиграть у США в экономической войне, должна делать все, что соответствует ее интересам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:08

2022-03-09T14:08

2022-03-09T14:08

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия, чтобы выиграть у США в экономической войне, должна делать все, что соответствует ее интересам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии