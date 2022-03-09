В Кремле рассказали о шагах для победы над США в экономической войне
Песков: Россия должна действовать в своих интересах для победы в экономической войне у США
Московский Кремль
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия, чтобы выиграть у США в экономической войне, должна делать все, что соответствует ее интересам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.