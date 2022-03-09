https://ria.ru/20220309/sovkombank-1777310839.html

Совкомбанк приостановит открытие новых вкладов в валюте

Совкомбанк приостановит открытие новых вкладов в валюте - РИА Новости, 09.03.2022

Совкомбанк приостановит открытие новых вкладов в валюте

Попавший под блокирующие санкции Совкомбанк принял решение с 10 марта временно приостановить открытие новых вкладов в валюте, сказано в релизе кредитной... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:13

2022-03-09T16:13

2022-03-09T16:13

банки

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

совкомбанк

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Попавший под блокирующие санкции Совкомбанк принял решение с 10 марта временно приостановить открытие новых вкладов в валюте, сказано в релизе кредитной организации."Совкомбанк временно приостанавливает открытие новых вкладов в валюте с 10 марта", - говорится в сообщении.В среду ЦБ РФ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.ЦБ пояснил, что специальные меры по продаже российскими банками наличной валюты введены из-за санкционных ограничений на поступление долларов в страну.

https://ria.ru/20220309/bank-1777254209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

банки, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), совкомбанк, санкции, санкции в отношении россии