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Совкомбанк приостановит открытие новых вкладов в валюте
Совкомбанк приостановит открытие новых вкладов в валюте - РИА Новости, 09.03.2022
Совкомбанк приостановит открытие новых вкладов в валюте
Попавший под блокирующие санкции Совкомбанк принял решение с 10 марта временно приостановить открытие новых вкладов в валюте, сказано в релизе кредитной... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:13
2022-03-09T16:13
банки
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
совкомбанк
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Попавший под блокирующие санкции Совкомбанк принял решение с 10 марта временно приостановить открытие новых вкладов в валюте, сказано в релизе кредитной организации."Совкомбанк временно приостанавливает открытие новых вкладов в валюте с 10 марта", - говорится в сообщении.В среду ЦБ РФ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.ЦБ пояснил, что специальные меры по продаже российскими банками наличной валюты введены из-за санкционных ограничений на поступление долларов в страну.
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банки, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), совкомбанк, санкции, санкции в отношении россии
16:13 09.03.2022
 
Совкомбанк приостановит открытие новых вкладов в валюте

Совкомбанк принял решение с 10 марта приостановить открытие новых вкладов в валюте

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСовкомбанк
Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Совкомбанк
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Попавший под блокирующие санкции Совкомбанк принял решение с 10 марта временно приостановить открытие новых вкладов в валюте, сказано в релизе кредитной организации.
"Совкомбанк временно приостанавливает открытие новых вкладов в валюте с 10 марта", - говорится в сообщении.
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 12:02
Альфа-банк понижает ставки по вкладам в валюте и рублях
В среду ЦБ РФ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
ЦБ пояснил, что специальные меры по продаже российскими банками наличной валюты введены из-за санкционных ограничений на поступление долларов в страну.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 15:12
Карты Visa и Mastercard банка "Хоум кредит" будут действовать бессрочно
 
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