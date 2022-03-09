https://ria.ru/20220309/sovkombank-1777310839.html
Совкомбанк приостановит открытие новых вкладов в валюте
Совкомбанк приостановит открытие новых вкладов в валюте - РИА Новости, 09.03.2022
Совкомбанк приостановит открытие новых вкладов в валюте
Попавший под блокирующие санкции Совкомбанк принял решение с 10 марта временно приостановить открытие новых вкладов в валюте, сказано в релизе кредитной... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:13
2022-03-09T16:13
2022-03-09T16:13
банки
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
совкомбанк
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570599274_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_77ffa9386468d3541b423ebbc9729f20.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Попавший под блокирующие санкции Совкомбанк принял решение с 10 марта временно приостановить открытие новых вкладов в валюте, сказано в релизе кредитной организации."Совкомбанк временно приостанавливает открытие новых вкладов в валюте с 10 марта", - говорится в сообщении.В среду ЦБ РФ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.ЦБ пояснил, что специальные меры по продаже российскими банками наличной валюты введены из-за санкционных ограничений на поступление долларов в страну.
https://ria.ru/20220309/bank-1777254209.html
https://ria.ru/20220309/karty-1777297811.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570599274_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_2732f7ec42627a3adbc33e2bd05ed9b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), совкомбанк, санкции, санкции в отношении россии
Совкомбанк приостановит открытие новых вкладов в валюте
Совкомбанк принял решение с 10 марта приостановить открытие новых вкладов в валюте