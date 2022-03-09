https://ria.ru/20220309/sotszaschita-1777273538.html

Собянин дал поручение по развитию системы социальной защиты Москвы

Собянин дал поручение по развитию системы социальной защиты Москвы - РИА Новости, 09.03.2022

Собянин дал поручение по развитию системы социальной защиты Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение по развитию системы социальной защиты на 2022 год с учетом складывающейся ситуации, сообщает пресс-служба мэра. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:29

2022-03-09T13:29

2022-03-09T14:57

общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение по развитию системы социальной защиты на 2022 год с учетом складывающейся ситуации, сообщает пресс-служба мэра."9 марта 2022 года президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о реализации государственной программы города Москвы "Социальная поддержка жителей города Москвы" в 2021 году и задачах на 2022 год. По итогам заседания мэр Москвы Сергей Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2022 год с учетом складывающейся ситуации", - говорится в сообщении.Отмечается, что данные меры включают безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед жителями Москвы, создание новой системы социальной адаптации и улучшение качества жизни граждан с ментальными нарушениями, проживающими в домах-интернатах, расширение доступности и повышение качества электронных социальных услуг, развитие принципов адресности и проактивного подхода при предоставлении мер социальной поддержки нуждающимся москвичам, а также продолжение развития сети центров московского долголетия – клубов для встреч и общения пожилых людей.Также отмечается, что доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают 4,5 миллиона москвичей – каждый третий житель города. Основными группами горожан, нуждающимися в поддержке, являются старшее поколение, семьи с детьми, инвалиды и жители с низкими доходами.Ранее городской социальный стандарт минимального дохода неработающего пенсионера с 1 января 2022 года был увеличен до 21 193 рублей в месяц, также ежемесячные выплаты ветеранам были проиндексированы на 4,8%. На столько же были проиндексированы пособия и социальные выплаты семьям с детьми.Как сообщает пресс-служба, за последние 10 лет число многодетных семей в Москве возросло в 2,7 раза. Помимо выплат на детей многодетные семьи ежемесячно получают скидки и выплаты на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, пользование телефоном, покупку школьной формы и других товаров.Кроме того, за последние 10 лет в Москве проведена большая работа для решения проблемы сиротства. Так, по сравнению с 2010 годом доля детей, находящихся на воспитании в семьях, выросла в 1,5 раза, а доля детей, проживающих в специальных организациях, сократилась в 3,4 раза. Сегодня в семьях, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут 18 133 ребенка (93,4%) и лишь 1277 детей (6,6%) являются воспитанниками учреждений для детей-сирот.

https://ria.ru/20220305/ekonomika-1776708707.html

https://ria.ru/20220309/mid-1777227488.html

москва

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, сергей собянин, москва