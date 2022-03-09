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Шольц рассказал, почему трудно отказаться от российского газа
Шольц рассказал, почему трудно отказаться от российского газа - РИА Новости, 09.03.2022
Шольц рассказал, почему трудно отказаться от российского газа
В Берлине есть понимание серьезности ситуации в случае прекращения поставок российских энергоресурсов, заявил на брифинге в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:44
2022-03-09T17:09
в мире
европа
германия
россия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. В Берлине есть понимание серьезности ситуации в случае прекращения поставок российских энергоресурсов, заявил на брифинге в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы абсолютно едины с нашими партнерами, особенно с трансатлантическими партнерами - Канадой и США - в том, что зависимость от импортов ископаемого сырья в Европе совершенно другая, чем в США и Канаде... Поэтому вещи, которые можно сделать, разнятся. Все знают, что мы в краткосрочной перспективе столкнулись с вызовами, должны их преодолеть, если дойдет до того, что экономические связи в этой сфере не будут работать так, как они работали в последние годы и десятилетия", - сказал Шольц, отвечая на соответствующие вопросы прессы.Он добавил, что "мы должны подготовиться к такой ситуации, это будет сложно", однако в правительстве "начали это (делать), поэтому мы точно знаем, насколько это сложно".
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в мире, европа, германия, россия, олаф шольц
16:44 09.03.2022 (обновлено: 17:09 09.03.2022)
 
Шольц рассказал, почему трудно отказаться от российского газа

Шольц: Германия понимает серьезность ситуации при прекращении поставок российского газа

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. В Берлине есть понимание серьезности ситуации в случае прекращения поставок российских энергоресурсов, заявил на брифинге в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы абсолютно едины с нашими партнерами, особенно с трансатлантическими партнерами - Канадой и США - в том, что зависимость от импортов ископаемого сырья в Европе совершенно другая, чем в США и Канаде... Поэтому вещи, которые можно сделать, разнятся. Все знают, что мы в краткосрочной перспективе столкнулись с вызовами, должны их преодолеть, если дойдет до того, что экономические связи в этой сфере не будут работать так, как они работали в последние годы и десятилетия", - сказал Шольц, отвечая на соответствующие вопросы прессы.
Он добавил, что "мы должны подготовиться к такой ситуации, это будет сложно", однако в правительстве "начали это (делать), поэтому мы точно знаем, насколько это сложно".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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В миреЕвропаГерманияРоссияОлаф Шольц
 
 
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