https://ria.ru/20220309/sholts-1777318580.html
Шольц рассказал, почему трудно отказаться от российского газа
Шольц рассказал, почему трудно отказаться от российского газа - РИА Новости, 09.03.2022
Шольц рассказал, почему трудно отказаться от российского газа
В Берлине есть понимание серьезности ситуации в случае прекращения поставок российских энергоресурсов, заявил на брифинге в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:44
2022-03-09T16:44
2022-03-09T17:09
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россия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. В Берлине есть понимание серьезности ситуации в случае прекращения поставок российских энергоресурсов, заявил на брифинге в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы абсолютно едины с нашими партнерами, особенно с трансатлантическими партнерами - Канадой и США - в том, что зависимость от импортов ископаемого сырья в Европе совершенно другая, чем в США и Канаде... Поэтому вещи, которые можно сделать, разнятся. Все знают, что мы в краткосрочной перспективе столкнулись с вызовами, должны их преодолеть, если дойдет до того, что экономические связи в этой сфере не будут работать так, как они работали в последние годы и десятилетия", - сказал Шольц, отвечая на соответствующие вопросы прессы.Он добавил, что "мы должны подготовиться к такой ситуации, это будет сложно", однако в правительстве "начали это (делать), поэтому мы точно знаем, насколько это сложно".
https://ria.ru/20220307/gaz-1777030325.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, европа, германия, россия, олаф шольц
16:44 09.03.2022 (обновлено: 17:09 09.03.2022)
Шольц рассказал, почему трудно отказаться от российского газа
Шольц: Германия понимает серьезность ситуации при прекращении поставок российского газа