https://ria.ru/20220309/serdtse-1777235380.html

"Правда тела". Как лишний вес влияет на сердце

"Правда тела". Как лишний вес влияет на сердце - РИА Новости, 09.03.2022

"Правда тела". Как лишний вес влияет на сердце

Лишний вес напрямую влияет на работу сердца. Организм затрачивает больше ресурсов, прокачивая кровь через жир (и отнимая энергию у мозга и мышц). А “ожирение сердца” - вовсе не метафора! Простым языком - о том, почему люди с ожирением живут в состоянии "биологического стресса", и полезны ли интервальные тренировки с точки зрения кардиолога.

2022-03-09T12:00

2022-03-09T12:00

2022-03-09T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Как лишний вес влияет на сердце Лишний вес напрямую влияет на работу сердца. Организм затрачивает больше ресурсов, прокачивая кровь через жир (и отнимая энергию у мозга и мышц). А “ожирение сердца” - вовсе не метафора! Простым языком - о том, почему люди с ожирением живут в состоянии «биологического стресса», и полезны ли интервальные тренировки с точки зрения кардиолога. audio/mpeg

"Правда тела". Как лишний вес влияет на сердце Лишний вес напрямую влияет на работу сердца. Организм затрачивает больше ресурсов, прокачивая кровь через жир (и отнимая энергию у мозга и мышц). А “ожирение сердца” - вовсе не метафора! Простым языком - о том, почему люди с ожирением живут в состоянии «биологического стресса», и полезны ли интервальные тренировки с точки зрения кардиолога. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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