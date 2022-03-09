00:25 09.03.2022 (обновлено: 02:28 09.03.2022)
Сбербанк прокомментировал работу в рамках новых правил ЦБ
Сбербанк готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках правил ЦБ
Банкомат в отделении Сбербанка России. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сбербанк заявил, что работает в штатном режиме и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введенных Центробанком временных правил.
Ранее ЦБ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
"Сбербанк работает в штатном режиме и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введенных ЦБ временных правил. Покупка безналичной валюты доступна клиентам в "Сбербанк Онлайн" без ограничений. Средства клиентов в рублях доступны без ограничений", - сообщили в банке.
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