https://ria.ru/20220309/sberbank-1777200688.html

Сбербанк прокомментировал работу в рамках новых правил ЦБ

Сбербанк прокомментировал работу в рамках новых правил ЦБ - РИА Новости, 09.03.2022

Сбербанк прокомментировал работу в рамках новых правил ЦБ

Сбербанк заявил, что работает в штатном режиме и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введенных Центробанком временных правил. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T00:25

2022-03-09T00:25

2022-03-09T02:28

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

сбербанк россии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сбербанк заявил, что работает в штатном режиме и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введенных Центробанком временных правил.Ранее ЦБ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

https://ria.ru/20220304/prodazhi-1776422621.html

россия

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2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, сбербанк россии