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Сбербанк прокомментировал работу в рамках новых правил ЦБ
Сбербанк прокомментировал работу в рамках новых правил ЦБ - РИА Новости, 09.03.2022
Сбербанк прокомментировал работу в рамках новых правил ЦБ
Сбербанк заявил, что работает в штатном режиме и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введенных Центробанком временных правил. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T00:25
2022-03-09T02:28
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
сбербанк россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сбербанк заявил, что работает в штатном режиме и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введенных Центробанком временных правил.Ранее ЦБ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, сбербанк россии
00:25 09.03.2022 (обновлено: 02:28 09.03.2022)
 
Сбербанк прокомментировал работу в рамках новых правил ЦБ

Сбербанк готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках правил ЦБ

© РИА Новости / Максим БогодвидБанкомат в отделении Сбербанка России
Банкомат в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Банкомат в отделении Сбербанка России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сбербанк заявил, что работает в штатном режиме и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введенных Центробанком временных правил.
Ранее ЦБ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
"Сбербанк работает в штатном режиме и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введенных ЦБ временных правил. Покупка безналичной валюты доступна клиентам в "Сбербанк Онлайн" без ограничений. Средства клиентов в рублях доступны без ограничений", - сообщили в банке.
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