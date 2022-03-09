https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777352962.html
Премьер Италии заявил, что санкции против России продлятся долго
Премьер Италии заявил, что санкции против России продлятся долго - РИА Новости, 09.03.2022
Премьер Италии заявил, что санкции против России продлятся долго
Западные санкции в отношении России в связи с обострением на Украине продлятся долгое время, экономика должна быть к ним готова, заявил премьер Италии Марио... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:12
2022-03-09T19:12
2022-03-09T19:12
марио драги
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италия
санкции
санкции в отношении россии
россия
экономика
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РИМ, 9 мар - РИА Новости. Западные санкции в отношении России в связи с обострением на Украине продлятся долгое время, экономика должна быть к ним готова, заявил премьер Италии Марио Драги."Эти санкции не продлятся недолго, для того, чтобы они были длительными, они должны быть посильными. Мы не имеем никакого намерения отступать от нашей политики санкций, которые были согласованы со всеми союзниками, в то же время мы должны сделать все, чтобы они могли соответствовать нашим внутреннему курсу", - заявил Драги, отвечая на вопросы парламентариев в Палате депутатов итальянского парламента.По его словам, итальянским властям еще предстоит "проанализировать последствия: рост инфляции и снижение темпов роста"."Мы готовы принять все возможные меры для того, чтобы защитить покупательскую способность семей и поддержать компании", - сказал премьер.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777347061.html
https://ria.ru/20220309/subsidii-1777326069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марио драги, в мире, италия, санкции, санкции в отношении россии, россия, экономика
Премьер Италии заявил, что санкции против России продлятся долго
Премьер Италии Драги заявил, что западные санкции против России продлятся долгое время
РИМ, 9 мар - РИА Новости. Западные санкции в отношении России в связи с обострением на Украине продлятся долгое время, экономика должна быть к ним готова, заявил премьер Италии Марио Драги.
"Эти санкции не продлятся недолго, для того, чтобы они были длительными, они должны быть посильными. Мы не имеем никакого намерения отступать от нашей политики санкций, которые были согласованы со всеми союзниками, в то же время мы должны сделать все, чтобы они могли соответствовать нашим внутреннему курсу", - заявил Драги, отвечая на вопросы парламентариев в Палате депутатов итальянского парламента.
По его словам, итальянским властям еще предстоит "проанализировать последствия: рост инфляции и снижение темпов роста".
"Мы готовы принять все возможные меры для того, чтобы защитить покупательскую способность семей и поддержать компании", - сказал премьер.