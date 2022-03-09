https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777297333.html

Турбулентность, связанная с санкциями, закончится, заявил Мишустин

Турбулентность, связанная с санкциями, закончится, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.03.2022

Турбулентность, связанная с санкциями, закончится, заявил Мишустин

Турбулентность в экономике, связанная с санкциями, закончится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:10

2022-03-09T15:10

2022-03-09T15:10

экономика

михаил мишустин

санкции

правительство рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Турбулентность в экономике, связанная с санкциями, закончится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Турбулентность, связанная с санкциями, закончится. Но даже в условиях кредитного сжатия необходима активная поддержка инвестиций", - сказал он на заседании кабмина в среду.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777278647.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, михаил мишустин, санкции, правительство рф