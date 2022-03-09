https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777297333.html
Турбулентность, связанная с санкциями, закончится, заявил Мишустин
Турбулентность, связанная с санкциями, закончится, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.03.2022
Турбулентность, связанная с санкциями, закончится, заявил Мишустин
Турбулентность в экономике, связанная с санкциями, закончится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:10
2022-03-09T15:10
2022-03-09T15:10
экономика
михаил мишустин
санкции
правительство рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Турбулентность в экономике, связанная с санкциями, закончится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Турбулентность, связанная с санкциями, закончится. Но даже в условиях кредитного сжатия необходима активная поддержка инвестиций", - сказал он на заседании кабмина в среду.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777278647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, санкции, правительство рф
Турбулентность, связанная с санкциями, закончится, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что турбулентность, связанная с санкциями, скоро закончится