https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290438.html
Правительство разработало план действий для стабилизации экономики
Правительство разработало план действий для стабилизации экономики - РИА Новости, 09.03.2022
Правительство разработало план действий для стабилизации экономики
Правительство России разработало план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:41
2022-03-09T14:41
2022-03-09T16:05
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство России разработало план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Сегодня обсудим еще ряд законодательных инициатив в дополнение к тем, которые были приняты на прошлой неделе. Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности", — сказал он на заседании правительства.Так, кабмин предлагает освободить граждан с банковскими вкладами более миллиона рублей от НДФЛ с процентов по ним за 2021-2022 годы, а также повысить планку налога на роскошь для владельцев автомобилей с трех до десяти миллионов рублей. Премьер также сообщил о выделении дополнительно 25 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, а также 2,5 миллиарда для компенсации части затрат производителям хлеба.Глава правительства также рассказал о мерах поддержки строительной отрасли."В текущих условиях наша главная задача — не дать стройке остановиться. Это важно прежде всего для миллионов наших граждан, которым нужны новые дома, квартиры, а также для профильного бизнеса", — уточнил Мишустин.По его словам, часть принимаемых правительством мер коснется и таможенной сферы, предлагается упростить регулирование импорта. Кроме того, власти предусмотрят ответные ограничения в сфере транспорта для недружественных стран, в том числе по сохранению авиаперевозчиками парка иностранных самолетов."Правительство предлагает поддержать и гостиничный бизнес через снижение некоторых платежей государству. Эта отрасль сейчас находится в непростой ситуации", — указал премьер.Глава правительства также отметил, что план поддержки российской экономики будет пополняться.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для нескольких госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777287985.html
https://ria.ru/20220309/ssha-1777283002.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии
14:41 09.03.2022 (обновлено: 16:05 09.03.2022)
Правительство разработало план действий для стабилизации экономики
Правительство разработало план действий для стабилизации экономики в непростых условиях
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство России разработало план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня обсудим еще ряд законодательных инициатив в дополнение к тем, которые были приняты на прошлой неделе. Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности", — сказал он на заседании правительства.
Так, кабмин предлагает освободить граждан с банковскими вкладами более миллиона рублей от НДФЛ с процентов по ним за 2021-2022 годы, а также повысить планку налога на роскошь для владельцев автомобилей с трех до десяти миллионов рублей.
Премьер также сообщил о выделении дополнительно 25 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, а также 2,5 миллиарда для компенсации части затрат производителям хлеба.
"Кроме заботы о будущем урожае, необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольственных товаров, для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей, социально значимых продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия", — сказал Мишустин.
Глава правительства также рассказал о мерах поддержки строительной отрасли.
"В текущих условиях наша главная задача — не дать стройке остановиться. Это важно прежде всего для миллионов наших граждан, которым нужны новые дома, квартиры, а также для профильного бизнеса", — уточнил Мишустин.
По его словам, часть принимаемых правительством мер коснется и таможенной сферы, предлагается упростить регулирование импорта. Кроме того, власти предусмотрят ответные ограничения в сфере транспорта для недружественных стран, в том числе по сохранению авиаперевозчиками парка иностранных самолетов.
"Правительство предлагает поддержать и гостиничный бизнес через снижение некоторых платежей государству. Эта отрасль сейчас находится в непростой ситуации", — указал премьер.
Глава правительства также отметил, что план поддержки российской экономики будет пополняться.
"Немалая часть усилий будет направлена на улучшение предпринимательского климата, на облегчение регуляторики, снижение административных ограничений и издержек, налоговое стимулирование, либерализацию норм Уголовно-процессуального и Налогового кодексов", — заключил Мишустин.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине
. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков. Евросоюз, США, Канада
и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для нескольких госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.