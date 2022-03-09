Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777277215.html
Санкции не нарушат сроки сдачи корпуса онкодиспансера в Красноярске
Санкции не нарушат сроки сдачи корпуса онкодиспансера в Красноярске - РИА Новости, 09.03.2022
Санкции не нарушат сроки сдачи корпуса онкодиспансера в Красноярске
Губернатор Красноярского края Александр Усс не видит рисков срока сдачи палатного корпуса онкодиспансера в столице региона из-за введения санкций, сообщает... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:43
2022-03-09T13:43
россия
александр усс
красноярский край
красноярск
общество
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603406928_0:141:1859:1187_1920x0_80_0_0_34472431c5a1805ea3a2bf575ba0b51d.jpg
КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс не видит рисков срока сдачи палатного корпуса онкодиспансера в столице региона из-за введения санкций, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, в среду Усс проверил ход работ по завершению строительства нового палатного корпуса. Также он обсудил с вице-премьером краевого кабмина Сергеем Козупицей вопрос поставки медоборудования в условиях санкций.Палатный корпус онкологического диспансера начали строить в 2020 году. Завершить строительство по плану должны были в конце 2021 году. Однако в проект были внесены изменения – были добавлены дополнительные объемы, внес коррективы и коронавирус, а также изменилась логистика поставки стройматериалов. Все это повлияло на сроки готовности объекта.По словам Козупицы, к 1 июля работы в новом корпусе будут полностью завершены. Большая часть оборудования для палатного корпуса уже завезена – это медицинские кровати, специальные устройства, которые будут помогать маломобильным пациентам."Сегодня мы оценили, есть ли связанные с санкциями риски по вводу этого корпуса. Таких рисков мы практически не видим. Есть незначительные позиции по оборудованию, которые могут быть вполне заменены нашими отечественными аналогами, – отметил Александр Усс после осмотра палатного корпуса. – Даже в случае возникновения проблем с поставками, новые рынки будут найдены, в этом нет никаких сомнений. Мы пройдем этот путь, и все будет нормально".
https://ria.ru/20220302/opershtab-1776110307.html
https://ria.ru/20220309/geroy-1777270566.html
россия
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603406928_212:0:1859:1235_1920x0_80_0_0_d37484f0ea26d1a2f5e70bac1d04d22e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр усс, красноярский край, красноярск, общество, санкции, санкции в отношении россии
13:43 09.03.2022
 
Санкции не нарушат сроки сдачи корпуса онкодиспансера в Красноярске

Усс: рисков срыва сроков ввода палатного корпуса онкодиспансера из-за введения санкций нет

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города
Красноярск, виды города - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск, виды города
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс не видит рисков срока сдачи палатного корпуса онкодиспансера в столице региона из-за введения санкций, сообщает пресс-служба губернатора.
По ее данным, в среду Усс проверил ход работ по завершению строительства нового палатного корпуса. Также он обсудил с вице-премьером краевого кабмина Сергеем Козупицей вопрос поставки медоборудования в условиях санкций.
Николаевский автомобильный мост и мост с участком транссибирской железнодорожной магистрали через реку Енисей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 18:45
В Красноярском крае создали оперштаб по обеспечению устойчивости экономики
Палатный корпус онкологического диспансера начали строить в 2020 году. Завершить строительство по плану должны были в конце 2021 году. Однако в проект были внесены изменения – были добавлены дополнительные объемы, внес коррективы и коронавирус, а также изменилась логистика поставки стройматериалов. Все это повлияло на сроки готовности объекта.
По словам Козупицы, к 1 июля работы в новом корпусе будут полностью завершены. Большая часть оборудования для палатного корпуса уже завезена – это медицинские кровати, специальные устройства, которые будут помогать маломобильным пациентам.
"Сегодня мы оценили, есть ли связанные с санкциями риски по вводу этого корпуса. Таких рисков мы практически не видим. Есть незначительные позиции по оборудованию, которые могут быть вполне заменены нашими отечественными аналогами, – отметил Александр Усс после осмотра палатного корпуса. – Даже в случае возникновения проблем с поставками, новые рынки будут найдены, в этом нет никаких сомнений. Мы пройдем этот путь, и все будет нормально".
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
13:15
Красноярского офицера удостоили звания Героя России
 
РоссияАлександр УссКрасноярский крайКрасноярскОбществоСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала