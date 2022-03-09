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Санкции не нарушат сроки сдачи корпуса онкодиспансера в Красноярске

Санкции не нарушат сроки сдачи корпуса онкодиспансера в Красноярске - РИА Новости, 09.03.2022

Санкции не нарушат сроки сдачи корпуса онкодиспансера в Красноярске

Губернатор Красноярского края Александр Усс не видит рисков срока сдачи палатного корпуса онкодиспансера в столице региона из-за введения санкций, сообщает... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:43

2022-03-09T13:43

2022-03-09T13:43

россия

александр усс

красноярский край

красноярск

общество

санкции

санкции в отношении россии

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КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс не видит рисков срока сдачи палатного корпуса онкодиспансера в столице региона из-за введения санкций, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, в среду Усс проверил ход работ по завершению строительства нового палатного корпуса. Также он обсудил с вице-премьером краевого кабмина Сергеем Козупицей вопрос поставки медоборудования в условиях санкций.Палатный корпус онкологического диспансера начали строить в 2020 году. Завершить строительство по плану должны были в конце 2021 году. Однако в проект были внесены изменения – были добавлены дополнительные объемы, внес коррективы и коронавирус, а также изменилась логистика поставки стройматериалов. Все это повлияло на сроки готовности объекта.По словам Козупицы, к 1 июля работы в новом корпусе будут полностью завершены. Большая часть оборудования для палатного корпуса уже завезена – это медицинские кровати, специальные устройства, которые будут помогать маломобильным пациентам."Сегодня мы оценили, есть ли связанные с санкциями риски по вводу этого корпуса. Таких рисков мы практически не видим. Есть незначительные позиции по оборудованию, которые могут быть вполне заменены нашими отечественными аналогами, – отметил Александр Усс после осмотра палатного корпуса. – Даже в случае возникновения проблем с поставками, новые рынки будут найдены, в этом нет никаких сомнений. Мы пройдем этот путь, и все будет нормально".

https://ria.ru/20220302/opershtab-1776110307.html

https://ria.ru/20220309/geroy-1777270566.html

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Владимир Лаврентьев

россия, александр усс, красноярский край, красноярск, общество, санкции, санкции в отношении россии