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Украина ждет "жестких санкций" ЕС против России, заявил Зеленский
Украина ждет "жестких санкций" ЕС против России, заявил Зеленский - РИА Новости, 09.03.2022
Украина ждет "жестких санкций" ЕС против России, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает "жестких санкционных решений" Евросоюза против России. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T00:55
2022-03-09T01:04
в мире
украина
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
дмитрий песков
сша
россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает "жестких санкционных решений" Евросоюза против России.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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в мире, украина, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, сша, россия, москва
00:55 09.03.2022 (обновлено: 01:04 09.03.2022)
 
Украина ждет "жестких санкций" ЕС против России, заявил Зеленский

Президент Украины Зеленский: страна ожидает жестких санкционных решений ЕС против России

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает "жестких санкционных решений" Евросоюза против России.

"Уже ожидаем и жестких решений от Европейского союза санкционных против России за эту войну — не просто так, не против людей обычных, а за эту агрессию", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий ПесковСШАРоссияМосква
 
 
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