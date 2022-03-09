https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777202408.html

Украина ждет "жестких санкций" ЕС против России, заявил Зеленский

Украина ждет "жестких санкций" ЕС против России, заявил Зеленский - РИА Новости, 09.03.2022

Украина ждет "жестких санкций" ЕС против России, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает "жестких санкционных решений" Евросоюза против России. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T00:55

2022-03-09T00:55

2022-03-09T01:04

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает "жестких санкционных решений" Евросоюза против России.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, сша, россия, москва