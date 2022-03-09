https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777201527.html
США продолжат ужесточать санкции против России, заявила Нуланд
США продолжат ужесточать санкции против России, заявила Нуланд - РИА Новости, 09.03.2022
США продолжат ужесточать санкции против России, заявила Нуланд
США продолжат ужесточать санкции против России, если Москва не пойдет на деэскалацию ситуации вокруг Украины, заявила заместитель госсекретаря США Виктория... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T00:41
2022-03-09T00:41
2022-03-09T00:41
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
сша
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США продолжат ужесточать санкции против России, если Москва не пойдет на деэскалацию ситуации вокруг Украины, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, сша, виктория нуланд
США продолжат ужесточать санкции против России, заявила Нуланд
Нуланд: США продолжат ужесточать санкции, если Россия не пойдет на деэскалацию на Украине