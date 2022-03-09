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Туризм
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РЖД предоставили почти 1,3 тысячи допмест в поездах с юга России
РЖД предоставили почти 1,3 тысячи допмест в поездах с юга России - РИА Новости, 09.03.2022
РЖД предоставили почти 1,3 тысячи допмест в поездах с юга России
РЖД в среду предоставили почти 1,3 тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов России, сообщает компания. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:28
2022-03-09T14:30
туризм
новороссийск
адлер
анапа
пассажиры
краснодарский край
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. РЖД в среду предоставили почти 1,3 тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов России, сообщает компания."Продолжаем работу по организации вывоза пассажиров. Сегодня предоставили почти 1300 дополнительных мест в поездах из Анапы, Новороссийска и Адлера. Завтра — еще около 900 мест", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале холдинга.Уточняется, что в праздничные дни марта РЖД организовали почти 4,5 тысячи допмест в составах, следующих с Черноморского побережья (вместо планируемых четырех тысяч)."Постоянно следим за ситуацией. При необходимости готовы оперативно увеличить объем предлагаемых пассажирам мест. Билеты появляются в продаже по мере назначения поездов. Цены на них фиксированные", — отметили в холдинге.Уточняется, что все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме. Обслуживание пассажиров осуществляется штатно.
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новороссийск, адлер, анапа, пассажиры, краснодарский край, новости - туризм, туризм, туристы, ржд
14:28 09.03.2022 (обновлено: 14:30 09.03.2022)
 
РЖД предоставили почти 1,3 тысячи допмест в поездах с юга России

Всего в праздничные дни марта РЖД предоставили 4500 дополнительных мест в поездах с юга РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда
Пассажиры в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. РЖД в среду предоставили почти 1,3 тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов России, сообщает компания.
"Продолжаем работу по организации вывоза пассажиров. Сегодня предоставили почти 1300 дополнительных мест в поездах из Анапы, Новороссийска и Адлера. Завтра — еще около 900 мест", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале холдинга.
Уточняется, что в праздничные дни марта РЖД организовали почти 4,5 тысячи допмест в составах, следующих с Черноморского побережья (вместо планируемых четырех тысяч).
"Постоянно следим за ситуацией. При необходимости готовы оперативно увеличить объем предлагаемых пассажирам мест. Билеты появляются в продаже по мере назначения поездов. Цены на них фиксированные", — отметили в холдинге.
Уточняется, что все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме. Обслуживание пассажиров осуществляется штатно.
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