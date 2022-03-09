https://ria.ru/20220309/rzhd-1777280464.html

РЖД предоставили почти 1,3 тысячи допмест в поездах с юга России

РЖД предоставили почти 1,3 тысячи допмест в поездах с юга России - РИА Новости, 09.03.2022

РЖД предоставили почти 1,3 тысячи допмест в поездах с юга России

РЖД в среду предоставили почти 1,3 тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов России, сообщает компания. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:28

2022-03-09T14:28

2022-03-09T14:30

туризм

новороссийск

адлер

анапа

пассажиры

краснодарский край

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. РЖД в среду предоставили почти 1,3 тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов России, сообщает компания."Продолжаем работу по организации вывоза пассажиров. Сегодня предоставили почти 1300 дополнительных мест в поездах из Анапы, Новороссийска и Адлера. Завтра — еще около 900 мест", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале холдинга.Уточняется, что в праздничные дни марта РЖД организовали почти 4,5 тысячи допмест в составах, следующих с Черноморского побережья (вместо планируемых четырех тысяч)."Постоянно следим за ситуацией. При необходимости готовы оперативно увеличить объем предлагаемых пассажирам мест. Билеты появляются в продаже по мере назначения поездов. Цены на них фиксированные", — отметили в холдинге.Уточняется, что все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме. Обслуживание пассажиров осуществляется штатно.

https://ria.ru/20220305/polet-1776653064.html

новороссийск

адлер

анапа

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новороссийск, адлер, анапа, пассажиры, краснодарский край, новости - туризм, туризм, туристы, ржд