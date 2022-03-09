https://ria.ru/20220309/rebenok-1777228038.html

На юго-востоке Москвы подросток нашел брошенную сумку с новорожденным

На юго-востоке Москвы подросток нашел брошенную сумку с новорожденным - РИА Новости, 09.03.2022

На юго-востоке Москвы подросток нашел брошенную сумку с новорожденным

Подросток обнаружил на улице сумку с новорожденным на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:41

2022-03-09T09:41

2022-03-09T10:37

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Подросток обнаружил на улице сумку с новорожденным на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Около 8 часов утра 9 марта у одного из жилых домов на улице Перерва с торца дома на земле несовершеннолетний обнаружил сумку с новорожденным", - говорится в сообщении.В прокуратуре уточнили, что мальчик живой, родился в медицинском учреждении, на нем имеется больничная бирка о рождении 6 марта. Его положили в детскую больницу. Личность матери пока не установлена, изучаются камеры видеонаблюдения.По факту произошедшего следователи завели уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка", - сказала Иванова.Установление всех обстоятельств, принятие процессуального решения по данному факту, а также дальнейшее жизнеустройство ребенка находятся на контроле в прокуратуре Москвы.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, прокуратура г. москвы