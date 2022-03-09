https://ria.ru/20220309/razgermetizatsiya-1777302323.html

Взрыв резервуара с битумом в Пензе попал на видео

Взрыв резервуара с битумом в Пензе попал на видео - РИА Новости, 09.03.2022

Взрыв резервуара с битумом в Пензе попал на видео

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко показал видео, запечатлевшее момент разрушения резервуара с битумом в Пензе, в результате чего погибли два... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:39

2022-03-09T15:39

2022-03-09T16:32

происшествия

пенза

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко показал видео, запечатлевшее момент разрушения резервуара с битумом в Пензе, в результате чего погибли два человека, еще восемь пострадали.Ранее главк МЧС сообщил, что информация о разгерметизации резервуара для хранения битума поступила в 08.40 мск. По данным прокуратуры, два человека погибли, еще восемь госпитализированы в результате ЧП на производственном объекте ОАО "Энергоснабжающее предприятие" ("ЭСП"). СК завел дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.На видео длительностью 10 секунд, опубликованном Мельниченко в Telegram-канале, попал момент "разгерметизации" резервуара, который за три секунды складывается почти полностью, а из него выливается битум, заливая всю территорию вблизи, включая два грузовика-цистерны.Росприроднадзор ранее заявил, что вероятной причиной возгорания битума и последующего взрыва стали сварочные работы с нарушением техники безопасности. По оценке ведомства, из-за ЧП нефтепродукты разлились на площади около 2,5 гектаров.

https://ria.ru/20220309/prokuratura-1777242097.html

пенза

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе. Видео с камеры наблюдения Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек, возбудили в Пензе после ЧП с битумом. Росприроднадзор заявил, что вероятной причиной возгорания битума стали сварочные работы с нарушением техники безопасности. 2022-03-09T15:39 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, пенза, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)