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Взрыв резервуара с битумом в Пензе попал на видео
Взрыв резервуара с битумом в Пензе попал на видео - РИА Новости, 09.03.2022
Взрыв резервуара с битумом в Пензе попал на видео
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко показал видео, запечатлевшее момент разрушения резервуара с битумом в Пензе, в результате чего погибли два... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:39
2022-03-09T16:32
происшествия
пенза
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко показал видео, запечатлевшее момент разрушения резервуара с битумом в Пензе, в результате чего погибли два человека, еще восемь пострадали.Ранее главк МЧС сообщил, что информация о разгерметизации резервуара для хранения битума поступила в 08.40 мск. По данным прокуратуры, два человека погибли, еще восемь госпитализированы в результате ЧП на производственном объекте ОАО "Энергоснабжающее предприятие" ("ЭСП"). СК завел дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.На видео длительностью 10 секунд, опубликованном Мельниченко в Telegram-канале, попал момент "разгерметизации" резервуара, который за три секунды складывается почти полностью, а из него выливается битум, заливая всю территорию вблизи, включая два грузовика-цистерны.Росприроднадзор ранее заявил, что вероятной причиной возгорания битума и последующего взрыва стали сварочные работы с нарушением техники безопасности. По оценке ведомства, из-за ЧП нефтепродукты разлились на площади около 2,5 гектаров.
https://ria.ru/20220309/prokuratura-1777242097.html
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Момент разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе. Видео с камеры наблюдения
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек, возбудили в Пензе после ЧП с битумом. Росприроднадзор заявил, что вероятной причиной возгорания битума стали сварочные работы с нарушением техники безопасности.
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происшествия, пенза, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:39 09.03.2022 (обновлено: 16:32 09.03.2022)
 
Взрыв резервуара с битумом в Пензе попал на видео

Пензенский губернатор Мельниченко опубликовал видео с моментом взрыва цистерны с битумом

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САРАТОВ, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко показал видео, запечатлевшее момент разрушения резервуара с битумом в Пензе, в результате чего погибли два человека, еще восемь пострадали.
Ранее главк МЧС сообщил, что информация о разгерметизации резервуара для хранения битума поступила в 08.40 мск. По данным прокуратуры, два человека погибли, еще восемь госпитализированы в результате ЧП на производственном объекте ОАО "Энергоснабжающее предприятие" ("ЭСП"). СК завел дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.
Кадры с места разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе
11:04
В Пензе два человека погибли после разгерметизации резервуара для битума
На видео длительностью 10 секунд, опубликованном Мельниченко в Telegram-канале, попал момент "разгерметизации" резервуара, который за три секунды складывается почти полностью, а из него выливается битум, заливая всю территорию вблизи, включая два грузовика-цистерны.
"Сегодня утром в Пензе произошла авария на предприятии ОАО "ЭСП". На улице Антонова (микрорайон ГПЗ) случилась разгерметизация резервуара для хранения битума... На месте работают все необходимые службы, включая региональные ГУМЧС и СК. Ведется работа над установлением причин и ликвидацией последствий аварии. Ситуация находится на моем личном контроле", - написал губернатор.
Росприроднадзор ранее заявил, что вероятной причиной возгорания битума и последующего взрыва стали сварочные работы с нарушением техники безопасности. По оценке ведомства, из-за ЧП нефтепродукты разлились на площади около 2,5 гектаров.
 
ПроисшествияПензаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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