https://ria.ru/20220309/radiatsiya-1777234468.html
Российские военные контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС
Российские военные контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.03.2022
Российские военные контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС
Радиационный фон на Запорожской АЭС нормальный и контролируется специалистами министерства обороны России, сообщил журналистам подполковник Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:23
2022-03-09T10:23
2022-03-09T10:23
в мире
украина
запорожская аэс
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС (Украина), 9 мар - РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС нормальный и контролируется специалистами министерства обороны России, сообщил журналистам подполковник Вооруженных сил РФ."Нахожусь в данный момент на территории Запорожской атомной электростанции. На данный момент на ЗАЭС радиационный фон в норме, колеблется от 0,08 до 0,12 микрозиверт в час при пороге 0,3 микрозиверта в час. Персоналу, личном составу в радиационном отношении ничего не угрожает, персонал и станция работают в штатном режиме", - сообщил он.Никаких происшествий, в том числе радиационного характера, на станции не было, добавил представитель министерства обороны России.Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем бойцов Росгвардии, персонал станции работает штатно, бойцы национальной гвардии Украины, охранявшие объект – около 240 человек - сдали оружие и отпущены домой, сообщил ранее представитель Росгвардии, под контролем которой находится АЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220309/ukraina-1777211228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Российские военные контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС
Радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме, его контролируют российские военные
ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС (Украина), 9 мар - РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС нормальный и контролируется специалистами министерства обороны России, сообщил журналистам подполковник Вооруженных сил РФ.
"Нахожусь в данный момент на территории Запорожской атомной электростанции. На данный момент на ЗАЭС радиационный фон в норме, колеблется от 0,08 до 0,12 микрозиверт в час при пороге 0,3 микрозиверта в час. Персоналу, личном составу в радиационном отношении ничего не угрожает, персонал и станция работают в штатном режиме", - сообщил он.
Никаких происшествий, в том числе радиационного характера, на станции не было, добавил представитель министерства обороны России.
Ситуация на Запорожской АЭС
находится под полным контролем бойцов Росгвардии
, персонал станции работает штатно, бойцы национальной гвардии Украины
, охранявшие объект – около 240 человек - сдали оружие и отпущены домой, сообщил ранее представитель Росгвардии, под контролем которой находится АЭС.