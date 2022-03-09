https://ria.ru/20220309/radiatsiya-1777234468.html

Российские военные контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС

Российские военные контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.03.2022

Российские военные контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС

Радиационный фон на Запорожской АЭС нормальный и контролируется специалистами министерства обороны России, сообщил журналистам подполковник Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:23

2022-03-09T10:23

2022-03-09T10:23

в мире

украина

запорожская аэс

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС (Украина), 9 мар - РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС нормальный и контролируется специалистами министерства обороны России, сообщил журналистам подполковник Вооруженных сил РФ."Нахожусь в данный момент на территории Запорожской атомной электростанции. На данный момент на ЗАЭС радиационный фон в норме, колеблется от 0,08 до 0,12 микрозиверт в час при пороге 0,3 микрозиверта в час. Персоналу, личном составу в радиационном отношении ничего не угрожает, персонал и станция работают в штатном режиме", - сообщил он.Никаких происшествий, в том числе радиационного характера, на станции не было, добавил представитель министерства обороны России.Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем бойцов Росгвардии, персонал станции работает штатно, бойцы национальной гвардии Украины, охранявшие объект – около 240 человек - сдали оружие и отпущены домой, сообщил ранее представитель Росгвардии, под контролем которой находится АЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220309/ukraina-1777211228.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)