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Российские военные контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС
Российские военные контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.03.2022
Российские военные контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС
Радиационный фон на Запорожской АЭС нормальный и контролируется специалистами министерства обороны России, сообщил журналистам подполковник Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:23
2022-03-09T10:23
в мире
украина
запорожская аэс
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС (Украина), 9 мар - РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС нормальный и контролируется специалистами министерства обороны России, сообщил журналистам подполковник Вооруженных сил РФ."Нахожусь в данный момент на территории Запорожской атомной электростанции. На данный момент на ЗАЭС радиационный фон в норме, колеблется от 0,08 до 0,12 микрозиверт в час при пороге 0,3 микрозиверта в час. Персоналу, личном составу в радиационном отношении ничего не угрожает, персонал и станция работают в штатном режиме", - сообщил он.Никаких происшествий, в том числе радиационного характера, на станции не было, добавил представитель министерства обороны России.Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем бойцов Росгвардии, персонал станции работает штатно, бойцы национальной гвардии Украины, охранявшие объект – около 240 человек - сдали оружие и отпущены домой, сообщил ранее представитель Росгвардии, под контролем которой находится АЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220309/ukraina-1777211228.html
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в мире, украина, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
10:23 09.03.2022
 
Российские военные контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС

Радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме, его контролируют российские военные

© РИА Новости / Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Фалин
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Запорожская АЭС
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ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС (Украина), 9 мар - РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС нормальный и контролируется специалистами министерства обороны России, сообщил журналистам подполковник Вооруженных сил РФ.
"Нахожусь в данный момент на территории Запорожской атомной электростанции. На данный момент на ЗАЭС радиационный фон в норме, колеблется от 0,08 до 0,12 микрозиверт в час при пороге 0,3 микрозиверта в час. Персоналу, личном составу в радиационном отношении ничего не угрожает, персонал и станция работают в штатном режиме", - сообщил он.
Никаких происшествий, в том числе радиационного характера, на станции не было, добавил представитель министерства обороны России.
Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем бойцов Росгвардии, персонал станции работает штатно, бойцы национальной гвардии Украины, охранявшие объект – около 240 человек - сдали оружие и отпущены домой, сообщил ранее представитель Росгвардии, под контролем которой находится АЭС.
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
05:13В мире
Росгвардия обнаружила на Запорожской АЭС тяжелое вооружение
 
В миреУкраинаЗапорожская АЭСМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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