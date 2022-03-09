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В Мурманской области отменят QR-коды
В Мурманской области отменят QR-коды - РИА Новости, 09.03.2022
В Мурманской области отменят QR-коды
Власти Мурманской области приняли решение полностью отменить требование о предъявлении QR-кодов в регионе с 14 марта, сообщил губернатор Андрей Чибис на... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:58
2022-03-09T09:58
2022-03-09T10:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
мурманская область
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей чибис
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МУРМАНСК, 9 мар – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение полностью отменить требование о предъявлении QR-кодов в регионе с 14 марта, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в среду."У нас с каждым днем коронавирусом заражается все меньше людей, мы продолжаем смягчать ограничения. С 14 марта отменяются QR-коды для посещения театров и спортивных объектов. Таким образом, с 14 марта QR-коды на территории области применяться не будут", - сказал Чибис.Он добавил, что также отменяются ограничения по наполняемости объектов спорта и культуры, а с 11 марта откроются зоны фуд-кортов и детские игровые комнаты.Власти Мурманской области объявили о поэтапном смягчении ограничений в начале марта. С 4 марта было принято решение отменить термометрию в ТРЦ, продлить работу общепита и увеличить наполняемость залов в кинотеатрах и ДК. Теперь заведения общепита могут работать до двух часов ночи, до 75% была увеличена наполняемость в ДК, кинотеатрах, для зрителей спортивных мероприятий в помещениях, бассейнов, аквапарков, библиотек, фитнес-центров, также было разрешено проведение выставок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус в россии, мурманская область, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей чибис
09:58 09.03.2022 (обновлено: 10:08 09.03.2022)
В Мурманской области отменят QR-коды
Власти Мурманской области полностью отменяют QR-коды с 14 марта
МУРМАНСК, 9 мар – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение полностью отменить требование о предъявлении QR-кодов в регионе с 14 марта, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в среду.
"У нас с каждым днем коронавирусом заражается все меньше людей, мы продолжаем смягчать ограничения. С 14 марта отменяются QR-коды для посещения театров и спортивных объектов. Таким образом, с 14 марта QR-коды на территории области применяться не будут", - сказал Чибис.
Он добавил, что также отменяются ограничения по наполняемости объектов спорта и культуры, а с 11 марта откроются зоны фуд-кортов и детские игровые комнаты.
Власти Мурманской области
объявили о поэтапном смягчении ограничений в начале марта. С 4 марта было принято решение отменить термометрию в ТРЦ, продлить работу общепита и увеличить наполняемость залов в кинотеатрах и ДК. Теперь заведения общепита могут работать до двух часов ночи, до 75% была увеличена наполняемость в ДК, кинотеатрах, для зрителей спортивных мероприятий в помещениях, бассейнов, аквапарков, библиотек, фитнес-центров, также было разрешено проведение выставок.