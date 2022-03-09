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В Мурманской области отменят QR-коды

В Мурманской области отменят QR-коды - РИА Новости, 09.03.2022

В Мурманской области отменят QR-коды

Власти Мурманской области приняли решение полностью отменить требование о предъявлении QR-кодов в регионе с 14 марта, сообщил губернатор Андрей Чибис на... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:58

2022-03-09T09:58

2022-03-09T10:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

мурманская область

коронавирус covid-19

коронавирусы

андрей чибис

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МУРМАНСК, 9 мар – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение полностью отменить требование о предъявлении QR-кодов в регионе с 14 марта, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в среду."У нас с каждым днем коронавирусом заражается все меньше людей, мы продолжаем смягчать ограничения. С 14 марта отменяются QR-коды для посещения театров и спортивных объектов. Таким образом, с 14 марта QR-коды на территории области применяться не будут", - сказал Чибис.Он добавил, что также отменяются ограничения по наполняемости объектов спорта и культуры, а с 11 марта откроются зоны фуд-кортов и детские игровые комнаты.Власти Мурманской области объявили о поэтапном смягчении ограничений в начале марта. С 4 марта было принято решение отменить термометрию в ТРЦ, продлить работу общепита и увеличить наполняемость залов в кинотеатрах и ДК. Теперь заведения общепита могут работать до двух часов ночи, до 75% была увеличена наполняемость в ДК, кинотеатрах, для зрителей спортивных мероприятий в помещениях, бассейнов, аквапарков, библиотек, фитнес-центров, также было разрешено проведение выставок.

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, коронавирус в россии, мурманская область, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей чибис