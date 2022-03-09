Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220309/qr-1777254596.html
В Республике Алтай отменили QR-коды
В Республике Алтай отменили QR-коды - РИА Новости, 09.03.2022
В Республике Алтай отменили QR-коды
Большинство ковидных ограничений, в том числе QR-коды для посещения общественных мест, отменили в Республике Алтай в связи со снижением заболеваемости... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:04
2022-03-09T12:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
республика алтай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
олег хорохордин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70428/56/704285695_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fceaed686a2a733deb5f428214a5ebbb.jpg
БАРНАУЛ, 9 мар - РИА Новости. Большинство ковидных ограничений, в том числе QR-коды для посещения общественных мест, отменили в Республике Алтай в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, сообщил глава региона Олег Хорохордин на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Провел сегодня очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. В связи с новыми рекомендациями Роспотребнадзора и улучшением эпидситуации в Республике Алтай приняли решение об отмене ряда коронавирусных ограничений. В частности, с 9 марта полностью исключается требование об обязательном предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании", - сообщил Хорохордин.Глава региона подчеркнул, что в регионе по-прежнему сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и запрет на проведение любых массовых мероприятий. "Отменяется ограничение по заполняемости кинотеатров и театров, снимается ограничение времени работы предприятий общественного питания в ночное время", - отмечает глава региона.За весь период в регионе выявили около 33 тысяч заболевших коронавирусом, за сутки зарегистрировали 29 заболевших.
https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776174689.html
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70428/56/704285695_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_768aef26044c67480c383283ba7a01b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, республика алтай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, олег хорохордин, новости - туризм
12:04 09.03.2022 (обновлено: 12:42 09.03.2022)
 
В Республике Алтай отменили QR-коды

Глава Республики Алтай Хорохордин объявил об отмене QR-кодов для посещения публичных мест

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажирский терминал аэропорта "Горно-Алтайск"
Пассажирский терминал аэропорта Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пассажирский терминал аэропорта "Горно-Алтайск"
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 9 мар - РИА Новости. Большинство ковидных ограничений, в том числе QR-коды для посещения общественных мест, отменили в Республике Алтай в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, сообщил глава региона Олег Хорохордин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Провел сегодня очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. В связи с новыми рекомендациями Роспотребнадзора и улучшением эпидситуации в Республике Алтай приняли решение об отмене ряда коронавирусных ограничений. В частности, с 9 марта полностью исключается требование об обязательном предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании", - сообщил Хорохордин.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:00Распространение коронавируса
В Москве отменили систему QR-кодов
Глава региона подчеркнул, что в регионе по-прежнему сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и запрет на проведение любых массовых мероприятий. "Отменяется ограничение по заполняемости кинотеатров и театров, снимается ограничение времени работы предприятий общественного питания в ночное время", - отмечает глава региона.
За весь период в регионе выявили около 33 тысяч заболевших коронавирусом, за сутки зарегистрировали 29 заболевших.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоОбществоРеспублика АлтайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Олег ХорохординНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала