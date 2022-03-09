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В Республике Алтай отменили QR-коды
В Республике Алтай отменили QR-коды - РИА Новости, 09.03.2022
В Республике Алтай отменили QR-коды
Большинство ковидных ограничений, в том числе QR-коды для посещения общественных мест, отменили в Республике Алтай в связи со снижением заболеваемости... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:04
2022-03-09T12:04
2022-03-09T12:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
республика алтай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
олег хорохордин
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БАРНАУЛ, 9 мар - РИА Новости. Большинство ковидных ограничений, в том числе QR-коды для посещения общественных мест, отменили в Республике Алтай в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, сообщил глава региона Олег Хорохордин на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Провел сегодня очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. В связи с новыми рекомендациями Роспотребнадзора и улучшением эпидситуации в Республике Алтай приняли решение об отмене ряда коронавирусных ограничений. В частности, с 9 марта полностью исключается требование об обязательном предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании", - сообщил Хорохордин.Глава региона подчеркнул, что в регионе по-прежнему сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и запрет на проведение любых массовых мероприятий. "Отменяется ограничение по заполняемости кинотеатров и театров, снимается ограничение времени работы предприятий общественного питания в ночное время", - отмечает глава региона.За весь период в регионе выявили около 33 тысяч заболевших коронавирусом, за сутки зарегистрировали 29 заболевших.
https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776174689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, республика алтай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, олег хорохордин, новости - туризм
12:04 09.03.2022 (обновлено: 12:42 09.03.2022)
В Республике Алтай отменили QR-коды
Глава Республики Алтай Хорохордин объявил об отмене QR-кодов для посещения публичных мест