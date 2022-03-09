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МВД опровергло проверку сообщений в мессенджерах у пассажиров метро

МВД опровергло проверку сообщений в мессенджерах у пассажиров метро - РИА Новости, 09.03.2022

МВД опровергло проверку сообщений в мессенджерах у пассажиров метро

Полиция не проверяет переписку в мессенджерах у пассажиров метро, эта информация не соответствует действительности, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:34

2022-03-09T13:34

2022-03-09T13:34

технологии

ирина волк

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Полиция не проверяет переписку в мессенджерах у пассажиров метро, эта информация не соответствует действительности, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее словам, сотрудники полиции в ходе несения службы при общении с гражданами строго руководствуются нормативно-правовым актами, регламентирующими деятельность органов внутренних дел."Предлагаем журналистам и представителям блогосферы с целью подготовки объективных материалов о деятельности полиции обращаться за комментариями в подразделения информации и общественных связей подразделений МВД России", - добавила Волк.

https://ria.ru/20220301/terakt-1775879804.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, ирина волк, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, московский метрополитен, москва