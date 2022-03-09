МВД опровергло проверку сообщений в мессенджерах у пассажиров метро
Представитель МВД Волк: полиция не проверяет переписку в мессенджерах у пассажиров метро
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на станции Московского метрополитена
Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Полиция не проверяет переписку в мессенджерах у пассажиров метро, эта информация не соответствует действительности, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В сети интернет получили распространение сведения о том, что полицейские якобы останавливают пассажиров метро и требуют показать на экранах смартфонов их переписку в мессенджерах. МВД России официально заявляет, что указанная информация не соответствует действительности", - сказала Волк.
По ее словам, сотрудники полиции в ходе несения службы при общении с гражданами строго руководствуются нормативно-правовым актами, регламентирующими деятельность органов внутренних дел.
"Предлагаем журналистам и представителям блогосферы с целью подготовки объективных материалов о деятельности полиции обращаться за комментариями в подразделения информации и общественных связей подразделений МВД России", - добавила Волк.