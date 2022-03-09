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МВД опровергло проверку сообщений в мессенджерах у пассажиров метро
МВД опровергло проверку сообщений в мессенджерах у пассажиров метро - РИА Новости, 09.03.2022
МВД опровергло проверку сообщений в мессенджерах у пассажиров метро
Полиция не проверяет переписку в мессенджерах у пассажиров метро, эта информация не соответствует действительности, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:34
2022-03-09T13:34
технологии
ирина волк
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Полиция не проверяет переписку в мессенджерах у пассажиров метро, эта информация не соответствует действительности, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее словам, сотрудники полиции в ходе несения службы при общении с гражданами строго руководствуются нормативно-правовым актами, регламентирующими деятельность органов внутренних дел."Предлагаем журналистам и представителям блогосферы с целью подготовки объективных материалов о деятельности полиции обращаться за комментариями в подразделения информации и общественных связей подразделений МВД России", - добавила Волк.
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технологии, ирина волк, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, московский метрополитен, москва
13:34 09.03.2022
 
МВД опровергло проверку сообщений в мессенджерах у пассажиров метро

Представитель МВД Волк: полиция не проверяет переписку в мессенджерах у пассажиров метро

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на станции Московского метрополитена
Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Полиция не проверяет переписку в мессенджерах у пассажиров метро, эта информация не соответствует действительности, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В сети интернет получили распространение сведения о том, что полицейские якобы останавливают пассажиров метро и требуют показать на экранах смартфонов их переписку в мессенджерах. МВД России официально заявляет, что указанная информация не соответствует действительности", - сказала Волк.
По ее словам, сотрудники полиции в ходе несения службы при общении с гражданами строго руководствуются нормативно-правовым актами, регламентирующими деятельность органов внутренних дел.
"Предлагаем журналистам и представителям блогосферы с целью подготовки объективных материалов о деятельности полиции обращаться за комментариями в подразделения информации и общественных связей подразделений МВД России", - добавила Волк.
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ТехнологииИрина ВолкРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ОбществоМосковский метрополитенМосква
 
 
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