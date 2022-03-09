https://ria.ru/20220309/pravitelstvo-1777289648.html

Правительство предложило освободить граждан с большими вкладами от НДФЛ

Правительство предложило освободить граждан с большими вкладами от НДФЛ - РИА Новости, 09.03.2022

Правительство предложило освободить граждан с большими вкладами от НДФЛ

Правительство предлагает освободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц со всех процентов, полученных по вкладам за 2021–2022 годы, заявил... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:39

2022-03-09T14:39

2022-03-09T15:36

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

правительство рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство предлагает освободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц со всех процентов, полученных по вкладам за 2021–2022 годы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."(Предлагается - ред.) освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 миллион рублей", - сказал Мишустин.Россияне в 2022 году впервые должны были заплатить налог с процентных доходов по вкладам – полученных за 2021 год. При этом законом установлена необлагаемая сумма, которая рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января того года. Необлагаемый доход за 2021 год составлял 42,5 тысячи рублей (ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года была 4,25%), а за 2022 год он получается 85 тысяч рублей (на 1 января 2022 года ставка ЦБ была 8,5%).Премьер отметил, что вслед за ростом ключевой ставки ЦБ банки существенно увеличили проценты по вкладам, и соответственно доходы по ним вырастут, как и сумма налога."Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый год, но и за текущий 2022 год, позволит поддержать граждан и поможет сохранить сбережения", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20220309/valyuta-1777201189.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), правительство рф