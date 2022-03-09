14:39 09.03.2022 (обновлено: 15:36 09.03.2022)
Правительство предложило освободить граждан с большими вкладами от НДФЛ
Правительство предложило освободить от НДФЛ проценты по вкладам свыше миллиона рублей
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство предлагает освободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц со всех процентов, полученных по вкладам за 2021–2022 годы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"(Предлагается - ред.) освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 миллион рублей", - сказал Мишустин.
Россияне в 2022 году впервые должны были заплатить налог с процентных доходов по вкладам – полученных за 2021 год. При этом законом установлена необлагаемая сумма, которая рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января того года. Необлагаемый доход за 2021 год составлял 42,5 тысячи рублей (ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года была 4,25%), а за 2022 год он получается 85 тысяч рублей (на 1 января 2022 года ставка ЦБ была 8,5%).
Премьер отметил, что вслед за ростом ключевой ставки ЦБ банки существенно увеличили проценты по вкладам, и соответственно доходы по ним вырастут, как и сумма налога.
"Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый год, но и за текущий 2022 год, позволит поддержать граждан и поможет сохранить сбережения", - добавил Мишустин.