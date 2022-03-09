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СМИ: Британия хочет расширить основания для отказа россиянам во въезде
СМИ: Британия хочет расширить основания для отказа россиянам во въезде - РИА Новости, 09.03.2022
СМИ: Британия хочет расширить основания для отказа россиянам во въезде
Государственный министр МВД и член палаты лордов Британии Сьюзан Уильямс предложила внести поправки в закон о гражданстве, согласно которым гражданам РФ может... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T05:00
2022-03-09T05:27
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
великобритания
лондон
сьюзан уильямс
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ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости. Государственный министр МВД и член палаты лордов Британии Сьюзан Уильямс предложила внести поправки в закон о гражданстве, согласно которым гражданам РФ может быть отказано во въезде на территорию страны, сообщает газета Independent.По мнению министра, эта мера послужит "мощным сигналом" Кремлю."Эти меры гибкие и они приемлемы как в контексте улучшения сотрудничества по делам, связанным с репатриацией, так и для того, чтобы действовать против режимов, которые воюют против невинных", — отметила Уильямс на заседании парламента.Согласно газете, новые меры позволят налагать визовые ограничения на страны, которые представляют "угрозу международному миру и безопасности, или чьи действия, скорее всего, приведут к вооруженному конфликту или нарушению гуманитарного права". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, великобритания, лондон, сьюзан уильямс
05:00 09.03.2022 (обновлено: 05:27 09.03.2022)
 
СМИ: Британия хочет расширить основания для отказа россиянам во въезде

Independent: в Британии предложили поправки, позволяющие отказать россиянам во въезде

© REUTERS / Tom NicholsonЗдание Парламента в Лондоне, Великобритания
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
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ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости. Государственный министр МВД и член палаты лордов Британии Сьюзан Уильямс предложила внести поправки в закон о гражданстве, согласно которым гражданам РФ может быть отказано во въезде на территорию страны, сообщает газета Independent.

"Мы сможем замедлить процесс обработки заявлений, потребовать от заявителей доплаты в 190 фунтов стерлингов или принципиально полностью приостановить предоставление разрешений на въезд", — приводит издание слова Уильямс.

По мнению министра, эта мера послужит "мощным сигналом" Кремлю.
"Эти меры гибкие и они приемлемы как в контексте улучшения сотрудничества по делам, связанным с репатриацией, так и для того, чтобы действовать против режимов, которые воюют против невинных", — отметила Уильямс на заседании парламента.
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Согласно газете, новые меры позволят налагать визовые ограничения на страны, которые представляют "угрозу международному миру и безопасности, или чьи действия, скорее всего, приведут к вооруженному конфликту или нарушению гуманитарного права".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФВеликобританияЛондонСьюзан Уильямс
 
 
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