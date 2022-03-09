https://ria.ru/20220309/popravki-1777210252.html

СМИ: Британия хочет расширить основания для отказа россиянам во въезде

СМИ: Британия хочет расширить основания для отказа россиянам во въезде - РИА Новости, 09.03.2022

СМИ: Британия хочет расширить основания для отказа россиянам во въезде

Государственный министр МВД и член палаты лордов Британии Сьюзан Уильямс предложила внести поправки в закон о гражданстве, согласно которым гражданам РФ может... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T05:00

2022-03-09T05:00

2022-03-09T05:27

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

великобритания

лондон

сьюзан уильямс

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ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости. Государственный министр МВД и член палаты лордов Британии Сьюзан Уильямс предложила внести поправки в закон о гражданстве, согласно которым гражданам РФ может быть отказано во въезде на территорию страны, сообщает газета Independent.По мнению министра, эта мера послужит "мощным сигналом" Кремлю."Эти меры гибкие и они приемлемы как в контексте улучшения сотрудничества по делам, связанным с репатриацией, так и для того, чтобы действовать против режимов, которые воюют против невинных", — отметила Уильямс на заседании парламента.Согласно газете, новые меры позволят налагать визовые ограничения на страны, которые представляют "угрозу международному миру и безопасности, или чьи действия, скорее всего, приведут к вооруженному конфликту или нарушению гуманитарного права". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/voennye-1777208656.html

https://ria.ru/20220309/samolety-1777202150.html

россия

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, великобритания, лондон, сьюзан уильямс