Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20220309/poliklinika-1777246492.html
Четыре мобильные поликлиники появятся в 2022 году в Белгородской области
Четыре мобильные поликлиники появятся в 2022 году в Белгородской области - РИА Новости, 09.03.2022
Четыре мобильные поликлиники появятся в 2022 году в Белгородской области
Четыре новых передвижных комплекса "мобильная поликлиника" появятся в 2022 году в Белгородской области, сообщает в среду облправительство. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:24
2022-03-09T11:24
белгородская область
общество
здоровье - общество
вячеслав гладков
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152293/10/1522931066_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_5c824e365323573755ba982b452f65eb.jpg
БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Четыре новых передвижных комплекса "мобильная поликлиника" появятся в 2022 году в Белгородской области, сообщает в среду облправительство.В 2022 году общее финансирование региональной системы здравоохранения достигнет 42 миллиардов рублей (в 2021 году – 39 миллиардов рублей). Основные направления дополнительного финансирования – борьба с коронавирусной инфекцией (930 миллионов рублей), расходы на содержание двух новых инфекционных центров (1,2 миллиарда рублей), оснащение оборудованием медицинских организаций для оказания экстренной помощи (977 миллионов рублей)."Кроме того, будут закуплены четыре передвижных комплекса "мобильная поликлиника" для оказания медицинских услуг жителям отдалённых сёл. На эти цели потратят 149 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Облправительство отмечает, что в 2021 году именно благодаря таким "поездам здоровья" были обследованы и получили консультацию 9761 житель во всех муниципалитетах региона.Помимо прочего, уровень финансирования льготного лекарственного обеспечения белгородцев будет увеличен на 60% по сравнению с прошлым годом. На 65% увеличен уровень расходов на обеспечение жителей региона высокотехнологичной медицинской помощью."Главные задачи системы здравоохранения – обеспечить доступность и своевременность предоставления услуг, снизить летальность, улучшить качество обслуживания, а также снизить количество жалоб. Денег заложено на этот год очень много, все обязательства должны быть выполнены в полном объёме. Не видим причин, которые бы не позволили достичь плановых показателей", – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
https://ria.ru/20220304/avtobusy-1776486410.html
https://ria.ru/20220124/dorogi-1769288667.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152293/10/1522931066_15:0:799:588_1920x0_80_0_0_28a53c10cbe62dd74a2343e4eaeb269d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, вячеслав гладков, белгородская область
11:24 09.03.2022
 
Четыре мобильные поликлиники появятся в 2022 году в Белгородской области

Четыре комплекса "мобильная поликлиника" появятся в 2022 году в Белгородской области

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Стетоскоп
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Четыре новых передвижных комплекса "мобильная поликлиника" появятся в 2022 году в Белгородской области, сообщает в среду облправительство.
В 2022 году общее финансирование региональной системы здравоохранения достигнет 42 миллиардов рублей (в 2021 году – 39 миллиардов рублей). Основные направления дополнительного финансирования – борьба с коронавирусной инфекцией (930 миллионов рублей), расходы на содержание двух новых инфекционных центров (1,2 миллиарда рублей), оснащение оборудованием медицинских организаций для оказания экстренной помощи (977 миллионов рублей).
Белгород - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:39Белгородская область
Первые новые автобусы в Белгородской области вышли на маршруты
"Кроме того, будут закуплены четыре передвижных комплекса "мобильная поликлиника" для оказания медицинских услуг жителям отдалённых сёл. На эти цели потратят 149 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Облправительство отмечает, что в 2021 году именно благодаря таким "поездам здоровья" были обследованы и получили консультацию 9761 житель во всех муниципалитетах региона.
Помимо прочего, уровень финансирования льготного лекарственного обеспечения белгородцев будет увеличен на 60% по сравнению с прошлым годом. На 65% увеличен уровень расходов на обеспечение жителей региона высокотехнологичной медицинской помощью.
"Главные задачи системы здравоохранения – обеспечить доступность и своевременность предоставления услуг, снизить летальность, улучшить качество обслуживания, а также снизить количество жалоб. Денег заложено на этот год очень много, все обязательства должны быть выполнены в полном объёме. Не видим причин, которые бы не позволили достичь плановых показателей", – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Дорожное движение в зимний период - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 17:07Белгородская область
В Белгородской области создали сервис контроля за состоянием дорог
 
Белгородская областьОбществоЗдоровье - ОбществоВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала