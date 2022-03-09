https://ria.ru/20220309/poliklinika-1777246492.html

Четыре мобильные поликлиники появятся в 2022 году в Белгородской области

Четыре мобильные поликлиники появятся в 2022 году в Белгородской области - РИА Новости, 09.03.2022

Четыре мобильные поликлиники появятся в 2022 году в Белгородской области

Четыре новых передвижных комплекса "мобильная поликлиника" появятся в 2022 году в Белгородской области, сообщает в среду облправительство. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:24

2022-03-09T11:24

2022-03-09T11:24

белгородская область

общество

здоровье - общество

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Четыре новых передвижных комплекса "мобильная поликлиника" появятся в 2022 году в Белгородской области, сообщает в среду облправительство.В 2022 году общее финансирование региональной системы здравоохранения достигнет 42 миллиардов рублей (в 2021 году – 39 миллиардов рублей). Основные направления дополнительного финансирования – борьба с коронавирусной инфекцией (930 миллионов рублей), расходы на содержание двух новых инфекционных центров (1,2 миллиарда рублей), оснащение оборудованием медицинских организаций для оказания экстренной помощи (977 миллионов рублей)."Кроме того, будут закуплены четыре передвижных комплекса "мобильная поликлиника" для оказания медицинских услуг жителям отдалённых сёл. На эти цели потратят 149 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Облправительство отмечает, что в 2021 году именно благодаря таким "поездам здоровья" были обследованы и получили консультацию 9761 житель во всех муниципалитетах региона.Помимо прочего, уровень финансирования льготного лекарственного обеспечения белгородцев будет увеличен на 60% по сравнению с прошлым годом. На 65% увеличен уровень расходов на обеспечение жителей региона высокотехнологичной медицинской помощью."Главные задачи системы здравоохранения – обеспечить доступность и своевременность предоставления услуг, снизить летальность, улучшить качество обслуживания, а также снизить количество жалоб. Денег заложено на этот год очень много, все обязательства должны быть выполнены в полном объёме. Не видим причин, которые бы не позволили достичь плановых показателей", – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

https://ria.ru/20220304/avtobusy-1776486410.html

https://ria.ru/20220124/dorogi-1769288667.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, вячеслав гладков, белгородская область