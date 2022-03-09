https://ria.ru/20220309/pokushenie-1777237819.html

В Москве мужчина напал с ножом на двух подростков

В Москве мужчина напал с ножом на двух подростков - РИА Новости, 09.03.2022

В Москве мужчина напал с ножом на двух подростков

Московские следователи завели дело о покушении на убийство после того, как мужчина чуть не зарезал двух подростков возле остановки на западе столицы, сообщила... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:44

2022-03-09T10:44

2022-03-09T10:53

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Московские следователи завели дело о покушении на убийство после того, как мужчина чуть не зарезал двух подростков возле остановки на западе столицы, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова."Кунцевским следственным отделом по Западному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления… покушение на убийство двух лиц", - сказала Иванова.По данным следствия, вечером 7 марта возле остановки на улице Барвихинской мужчина в результате словесного конфликта ударил ножом двух несовершеннолетних. Иванова подчеркнула, что подростков незамедлительно госпитализировали, а после осмотра одного из них отпустили домой.Она также рассказала, что мужчина 1969 года рождения уже задержан, ему предъявлено обвинение. "Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Кунцевским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20210921/napadenie-1751074626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)