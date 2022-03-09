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Синоптики пообещали морозную погоду в Москве в среду
Синоптики пообещали морозную погоду в Москве в среду - РИА Новости, 09.03.2022
Синоптики пообещали морозную погоду в Москве в среду
Облачная морозная погода без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до минус 6 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T07:53
2022-03-09T07:53
общество
москва
погода
елена волосюк
россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Облачная морозная погода без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до минус 6 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик также сообщила, что ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет продолжать расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что примерно на 13 единиц выше нормы.
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общество, москва, погода, елена волосюк, россия
07:53 09.03.2022
 
Синоптики пообещали морозную погоду в Москве в среду

Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается морозная погода без осадков и до минус шести

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Облачная морозная погода без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до минус 6 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня в Москве при переменной облачности обойдётся без осадков, но морозно. Температура в столице — минус 4 — минус 6, по области от минус 4 до минус 9", — сообщила она, отметив, что такая температура на 6 градусов ниже нормы.

Синоптик также сообщила, что ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет продолжать расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что примерно на 13 единиц выше нормы.
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