https://ria.ru/20220309/pogoda-1777216699.html
Синоптики пообещали морозную погоду в Москве в среду
Синоптики пообещали морозную погоду в Москве в среду - РИА Новости, 09.03.2022
Синоптики пообещали морозную погоду в Москве в среду
Облачная морозная погода без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до минус 6 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T07:53
2022-03-09T07:53
2022-03-09T07:53
общество
москва
погода
елена волосюк
россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Облачная морозная погода без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до минус 6 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик также сообщила, что ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет продолжать расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что примерно на 13 единиц выше нормы.
https://ria.ru/20220306/kholod-1776943549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, елена волосюк, россия
Синоптики пообещали морозную погоду в Москве в среду
Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается морозная погода без осадков и до минус шести