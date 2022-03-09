https://ria.ru/20220309/pogoda-1777216699.html

Синоптики пообещали морозную погоду в Москве в среду

Синоптики пообещали морозную погоду в Москве в среду - РИА Новости, 09.03.2022

Синоптики пообещали морозную погоду в Москве в среду

Облачная морозная погода без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до минус 6 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T07:53

2022-03-09T07:53

2022-03-09T07:53

общество

москва

погода

елена волосюк

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Облачная морозная погода без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в среду, температура воздуха будет до минус 6 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик также сообщила, что ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет продолжать расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что примерно на 13 единиц выше нормы.

https://ria.ru/20220306/kholod-1776943549.html

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Никита Стома

общество, москва, погода, елена волосюк, россия