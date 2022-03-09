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https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777304165.html
В Подмосковье подсчитали промысловых животных
В Подмосковье подсчитали промысловых животных - РИА Новости, 09.03.2022
В Подмосковье подсчитали промысловых животных
В рамках зимнего подсчета промысловых животных в Московской области сотрудники госохотнадзора, инспекторы и представители госохотхозяйств обследовали более семи РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:52
2022-03-09T15:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
городское хозяйство москвы
дикие животные
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В рамках зимнего подсчета промысловых животных в Московской области сотрудники госохотнадзора, инспекторы и представители госохотхозяйств обследовали более семи тысяч километров по территории региона, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минприроды."Сотрудники госохотхозяйств, инспекторы госохотнадзора прошли в общей сложности более 7000 километров (по территории региона - ред.) в поисках следов животных и их жизнедеятельности. Кроме того, наблюдения велись с помощью квадрокоптеров и на подкормочных площадках. Сейчас результаты уточняются и суммируются, но уже можно констатировать, что популяции основных промысловых видов - лосей, оленей, косуль – стабильны и хорошо пережили зиму", - приводят слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова в пресс-службе.В министерстве напомнили, что за последние восемь лет численность лося в регионе увеличилась с 9 305 до 10 5932 особей благодаря работе специалистов, а число косуль- с 3 467 до 4 093, благородного оленя - с 1 470 до 1893.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы, дикие животные
15:52 09.03.2022
 

В Подмосковье подсчитали промысловых животных

© Фото : Министерство экологии и природопользования Московской областиЖивотные на территории Московской области
Животные на территории Московской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : Министерство экологии и природопользования Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В рамках зимнего подсчета промысловых животных в Московской области сотрудники госохотнадзора, инспекторы и представители госохотхозяйств обследовали более семи тысяч километров по территории региона, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минприроды.
"Сотрудники госохотхозяйств, инспекторы госохотнадзора прошли в общей сложности более 7000 километров (по территории региона - ред.) в поисках следов животных и их жизнедеятельности. Кроме того, наблюдения велись с помощью квадрокоптеров и на подкормочных площадках. Сейчас результаты уточняются и суммируются, но уже можно констатировать, что популяции основных промысловых видов - лосей, оленей, косуль – стабильны и хорошо пережили зиму", - приводят слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова в пресс-службе.
Строительство. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
14:46Новости Подмосковья
Строительство соцобъектов в Подмосковье идет с опережением графика
В министерстве напомнили, что за последние восемь лет численность лося в регионе увеличилась с 9 305 до 10 5932 особей благодаря работе специалистов, а число косуль- с 3 467 до 4 093, благородного оленя - с 1 470 до 1893.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Городское хозяйство МосквыДикие животные
 
 
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