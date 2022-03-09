https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777304165.html

В Подмосковье подсчитали промысловых животных

В Подмосковье подсчитали промысловых животных - РИА Новости, 09.03.2022

В Подмосковье подсчитали промысловых животных

В рамках зимнего подсчета промысловых животных в Московской области сотрудники госохотнадзора, инспекторы и представители госохотхозяйств обследовали более семи РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:52

2022-03-09T15:52

2022-03-09T15:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

городское хозяйство москвы

дикие животные

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В рамках зимнего подсчета промысловых животных в Московской области сотрудники госохотнадзора, инспекторы и представители госохотхозяйств обследовали более семи тысяч километров по территории региона, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минприроды."Сотрудники госохотхозяйств, инспекторы госохотнадзора прошли в общей сложности более 7000 километров (по территории региона - ред.) в поисках следов животных и их жизнедеятельности. Кроме того, наблюдения велись с помощью квадрокоптеров и на подкормочных площадках. Сейчас результаты уточняются и суммируются, но уже можно констатировать, что популяции основных промысловых видов - лосей, оленей, косуль – стабильны и хорошо пережили зиму", - приводят слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова в пресс-службе.В министерстве напомнили, что за последние восемь лет численность лося в регионе увеличилась с 9 305 до 10 5932 особей благодаря работе специалистов, а число косуль- с 3 467 до 4 093, благородного оленя - с 1 470 до 1893.

https://ria.ru/20220309/stroitelstvo-1777291592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы, дикие животные