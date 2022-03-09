https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777255256.html

В Подмосковье поставили на кадастровый учет 30 новостроек

В Подмосковье поставили на кадастровый учет 30 новостроек - РИА Новости, 09.03.2022

В Подмосковье поставили на кадастровый учет 30 новостроек

На кадастровый учет за прошедшую неделю поставили 30 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:09

2022-03-09T12:09

2022-03-09T12:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152452/28/1524522856_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_075247546a5ab496fc64cd1e76ed9235.jpg

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На кадастровый учет за прошедшую неделю поставили 30 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Больше всего объектов поставлено на учет в городских округах Домодедово и Истра – 7 таунхаусов."На минувшей неделе в Московской области кадастр получили 12 жилых домов и 18 таунхаусов. Они расположены в 9 муниципальных образованиях региона. Это даст возможность почти 2 тысячам семей оформить регистрацию по месту жительства, записать детей в школы и детские сады, прикрепиться к поликлинике и совершать имущественные сделки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220309/elektrostal-1777246655.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жилье