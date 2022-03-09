https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777255256.html
В Подмосковье поставили на кадастровый учет 30 новостроек
В Подмосковье поставили на кадастровый учет 30 новостроек - РИА Новости, 09.03.2022
В Подмосковье поставили на кадастровый учет 30 новостроек
На кадастровый учет за прошедшую неделю поставили 30 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:09
2022-03-09T12:09
2022-03-09T12:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На кадастровый учет за прошедшую неделю поставили 30 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Больше всего объектов поставлено на учет в городских округах Домодедово и Истра – 7 таунхаусов."На минувшей неделе в Московской области кадастр получили 12 жилых домов и 18 таунхаусов. Они расположены в 9 муниципальных образованиях региона. Это даст возможность почти 2 тысячам семей оформить регистрацию по месту жительства, записать детей в школы и детские сады, прикрепиться к поликлинике и совершать имущественные сделки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220309/elektrostal-1777246655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), жилье