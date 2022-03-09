https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777244571.html

Почти 70 гектаров земли переданы в собственность Подмосковья

Почти 70 гектаров земли переданы в собственность Подмосковья - РИА Новости, 09.03.2022

Почти 70 гектаров земли переданы в собственность Подмосковья

Почти 70 гектаров земли переданы в собственность Московской области для строительства Северного обхода Лобни, говорится в сообщении регионального Минимущества. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:21

2022-03-09T11:21

2022-03-09T11:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

минмособлимущество

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Почти 70 гектаров земли переданы в собственность Московской области для строительства Северного обхода Лобни, говорится в сообщении регионального Минимущества.Объект строится в рамках президентского проекта. Общая протяженность новой дороги составит свыше 16 километров."Для строительства Северного обхода Лобни в собственность Подмосковья передано 9 земельных участков Минмособлимуществом в сотрудничестве с Территориальным управлением Росимущества в Московской области в рамках строительства дороги "Северный обход города Лобни" из федеральной собственности в собственность Московской области передано девять земельных участков общей площадью 68 гектаров", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220305/razvitie-1776657895.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), минмособлимущество