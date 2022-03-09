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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777244571.html
Почти 70 гектаров земли переданы в собственность Подмосковья
Почти 70 гектаров земли переданы в собственность Подмосковья - РИА Новости, 09.03.2022
Почти 70 гектаров земли переданы в собственность Подмосковья
Почти 70 гектаров земли переданы в собственность Московской области для строительства Северного обхода Лобни, говорится в сообщении регионального Минимущества. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:21
2022-03-09T11:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
минмособлимущество
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Почти 70 гектаров земли переданы в собственность Московской области для строительства Северного обхода Лобни, говорится в сообщении регионального Минимущества.Объект строится в рамках президентского проекта. Общая протяженность новой дороги составит свыше 16 километров."Для строительства Северного обхода Лобни в собственность Подмосковья передано 9 земельных участков Минмособлимуществом в сотрудничестве с Территориальным управлением Росимущества в Московской области в рамках строительства дороги "Северный обход города Лобни" из федеральной собственности в собственность Московской области передано девять земельных участков общей площадью 68 гектаров", - говорится в сообщении ведомства.
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московская область (подмосковье), минмособлимущество
11:21 09.03.2022
 

Почти 70 гектаров земли переданы в собственность Подмосковья

© Фото : Министерство имущественных отношений Московской областиСтроительство дороги "Северный обход г. Лобни"
Строительство дороги Северный обход г. Лобни - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : Министерство имущественных отношений Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Почти 70 гектаров земли переданы в собственность Московской области для строительства Северного обхода Лобни, говорится в сообщении регионального Минимущества.
Объект строится в рамках президентского проекта. Общая протяженность новой дороги составит свыше 16 километров.
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"Для строительства Северного обхода Лобни в собственность Подмосковья передано 9 земельных участков Минмособлимуществом в сотрудничестве с Территориальным управлением Росимущества в Московской области в рамках строительства дороги "Северный обход города Лобни" из федеральной собственности в собственность Московской области передано девять земельных участков общей площадью 68 гектаров", - говорится в сообщении ведомства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Минмособлимущество
 
 
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