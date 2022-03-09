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ПСБ присоединился к антикризисной госпрограмме поддержки МСБ
ПСБ присоединился к антикризисной госпрограмме поддержки МСБ - РИА Новости, 09.03.2022
ПСБ присоединился к антикризисной госпрограмме поддержки МСБ
ПСБ присоединился к обновленной антикризисной программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемой Банком России совместно с Корпорацией РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:18
2022-03-09T15:18
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. ПСБ присоединился к обновленной антикризисной программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемой Банком России совместно с Корпорацией МСП, сообщает пресс-служба кредитной организации.ПСБ начал принимать заявки от предпринимателей на льготные кредиты по ставке, не превышающей 8,5%, что позволит МСБ иметь доступ к наиболее выгодным условиям финансирования их деятельности.Кредит с лимитом от 3 миллионов до 150 миллионов рублей со сроком льготной ставки до 18 месяцев может получить субъект МСП, осуществляющий деятельность в утвержденных программой отраслях. Финансирование может быть направлено на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств.Программа также предусматривает возможность рефинансирования выданных ранее кредитов. Основным требованием к таким кредитным договорам является размер ставки, которая не должна превышать 8,5%, в том числе не допускается их смешанное целевое назначение.Антикризисная программа поддержки малого и среднего бизнеса запущенна 5 марта 2022 года и будет действовать до конца марта текущего года.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика
15:18 09.03.2022
 

ПСБ присоединился к антикризисной госпрограмме поддержки МСБ

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. ПСБ присоединился к обновленной антикризисной программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемой Банком России совместно с Корпорацией МСП, сообщает пресс-служба кредитной организации.
ПСБ начал принимать заявки от предпринимателей на льготные кредиты по ставке, не превышающей 8,5%, что позволит МСБ иметь доступ к наиболее выгодным условиям финансирования их деятельности.
Кредит с лимитом от 3 миллионов до 150 миллионов рублей со сроком льготной ставки до 18 месяцев может получить субъект МСП, осуществляющий деятельность в утвержденных программой отраслях. Финансирование может быть направлено на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств.
Программа также предусматривает возможность рефинансирования выданных ранее кредитов. Основным требованием к таким кредитным договорам является размер ставки, которая не должна превышать 8,5%, в том числе не допускается их смешанное целевое назначение.
"Мы приветствуем возобновление программы стимулирования малого и среднего предпринимательства, которая на фоне сложных экономических условий особенно актуальна для поддержания деятельности предпринимателей, и ожидаем интерес к ней со стороны бизнеса, так как она уже доказала свою востребованность - с начала действия программы ПСБ предоставил МСБ финансирование на общую сумму 12,5 миллиарда рублей", - отметил вице-президент - заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилл Тихонов.
Антикризисная программа поддержки малого и среднего бизнеса запущенна 5 марта 2022 года и будет действовать до конца марта текущего года.
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ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
 
 
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