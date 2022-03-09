https://ria.ru/20220309/podderzhka-1777298690.html

ПСБ присоединился к антикризисной госпрограмме поддержки МСБ

ПСБ присоединился к антикризисной госпрограмме поддержки МСБ - РИА Новости, 09.03.2022

ПСБ присоединился к антикризисной госпрограмме поддержки МСБ

ПСБ присоединился к обновленной антикризисной программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемой Банком России совместно с Корпорацией РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:18

2022-03-09T15:18

2022-03-09T15:18

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. ПСБ присоединился к обновленной антикризисной программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемой Банком России совместно с Корпорацией МСП, сообщает пресс-служба кредитной организации.ПСБ начал принимать заявки от предпринимателей на льготные кредиты по ставке, не превышающей 8,5%, что позволит МСБ иметь доступ к наиболее выгодным условиям финансирования их деятельности.Кредит с лимитом от 3 миллионов до 150 миллионов рублей со сроком льготной ставки до 18 месяцев может получить субъект МСП, осуществляющий деятельность в утвержденных программой отраслях. Финансирование может быть направлено на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств.Программа также предусматривает возможность рефинансирования выданных ранее кредитов. Основным требованием к таким кредитным договорам является размер ставки, которая не должна превышать 8,5%, в том числе не допускается их смешанное целевое назначение.Антикризисная программа поддержки малого и среднего бизнеса запущенна 5 марта 2022 года и будет действовать до конца марта текущего года.

https://ria.ru/20220126/kredity-1769585617.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика