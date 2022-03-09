https://ria.ru/20220309/plan-1777296094.html

В чем заключается хитрый план США по отказу от российской нефти

В Китае рассказали, зачем США на самом деле отказались от российской нефти - РИА Новости, 09.03.2022

В чем заключается хитрый план США по отказу от российской нефти

Читатели китайского издания "Гуаньча" активно обсуждают решение США прекратить импорт энергоносителей из России. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:03

2022-03-09T15:03

2022-03-09T15:03

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китай

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" активно обсуждают решение США прекратить импорт энергоносителей из России.Многие пользователи пришли к выводу, что Вашингтон разработал специальный план, согласно которому Евросоюзу придется отказаться от закупки российских энергоресурсов."Смысл действий США прост: Европа, тебе запрещается покупать российские нефть и газ, но я могу продать их по более высокой цене!" — отметил второй."США пытаются обмануть Европу, чтобы та послушалась и перестала импортировать российские ресурсы, чтобы затем Америка смогла по невероятно высокой цене продавать их", — пояснил третий.Другие читатели попытались спрогнозировать будущую стоимость барреля нефти."Импорт запрещен, но перепродажа то нет, а значит цены будут продолжать расти, и США заработают много денег. Хитро", — добавил другой."Если Европа последует за США, то Россия будет продавать энергоресурсы только Китаю. И мы получим хорошую скидку!" — заключил третий.Во вторник президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из России. Запрет распространяется на нефть, сжиженный природный газ и уголь, а также ряд нефтепродуктов.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220309/ssha-1777284548.html

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, сша, джо байден, европа, россия, китай