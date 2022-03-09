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В чем заключается хитрый план США по отказу от российской нефти
В Китае рассказали, зачем США на самом деле отказались от российской нефти - РИА Новости, 09.03.2022
В чем заключается хитрый план США по отказу от российской нефти
Читатели китайского издания "Гуаньча" активно обсуждают решение США прекратить импорт энергоносителей из России. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:03
2022-03-09T15:03
в мире
украина
сша
джо байден
европа
россия
китай
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" активно обсуждают решение США прекратить импорт энергоносителей из России.Многие пользователи пришли к выводу, что Вашингтон разработал специальный план, согласно которому Евросоюзу придется отказаться от закупки российских энергоресурсов."Смысл действий США прост: Европа, тебе запрещается покупать российские нефть и газ, но я могу продать их по более высокой цене!" — отметил второй."США пытаются обмануть Европу, чтобы та послушалась и перестала импортировать российские ресурсы, чтобы затем Америка смогла по невероятно высокой цене продавать их", — пояснил третий.Другие читатели попытались спрогнозировать будущую стоимость барреля нефти."Импорт запрещен, но перепродажа то нет, а значит цены будут продолжать расти, и США заработают много денег. Хитро", — добавил другой."Если Европа последует за США, то Россия будет продавать энергоресурсы только Китаю. И мы получим хорошую скидку!" — заключил третий.Во вторник президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из России. Запрет распространяется на нефть, сжиженный природный газ и уголь, а также ряд нефтепродуктов.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, джо байден, европа, россия, китай
15:03 09.03.2022
 
В Китае рассказали, зачем США на самом деле отказались от российской нефти

Читатели "Гуаньча": США отказались от российской нефти, чтобы принудить к этому Европу

© AP Photo / Frank Franklin IIФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Frank Franklin II
Флаги США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" активно обсуждают решение США прекратить импорт энергоносителей из России.
Многие пользователи пришли к выводу, что Вашингтон разработал специальный план, согласно которому Евросоюзу придется отказаться от закупки российских энергоресурсов.
"США подожгли пороховую бочку Украины, чтобы высосать кровь из всей Европы", — написал один из комментаторов.
"Смысл действий США прост: Европа, тебе запрещается покупать российские нефть и газ, но я могу продать их по более высокой цене!" — отметил второй.
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
14:14
В Кремле рассказали о действиях России в ответ на отказ США от нефти и газа
"США пытаются обмануть Европу, чтобы та послушалась и перестала импортировать российские ресурсы, чтобы затем Америка смогла по невероятно высокой цене продавать их", — пояснил третий.
Другие читатели попытались спрогнозировать будущую стоимость барреля нефти.
"В случае введения запрета США и Европы на импорт российских энергоносителей, мировая цена на нефть, вероятно, поднимется до трех тысяч долларов за баррель, так насколько же тогда вырастет у них инфляция?" — задался вопросом один их пользователей.
"Импорт запрещен, но перепродажа то нет, а значит цены будут продолжать расти, и США заработают много денег. Хитро", — добавил другой.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
11:40
Эксперт рассказал о последствиях запрета на импорт российской нефти в США
"Если Европа последует за США, то Россия будет продавать энергоресурсы только Китаю. И мы получим хорошую скидку!" — заключил третий.
Во вторник президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из России. Запрет распространяется на нефть, сжиженный природный газ и уголь, а также ряд нефтепродуктов.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 21:14
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденЕвропаРоссияКитай
 
 
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