Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/peregovory-1777378952.html
Замглавы МИД обсудил с делегацией ООН ситуацию на Украине
Замглавы МИД обсудил с делегацией ООН ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Замглавы МИД обсудил с делегацией ООН ситуацию на Украине
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с делегацией Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН гуманитарные аспекты РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T23:33
2022-03-09T23:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776566134_0:77:3077:1807_1920x0_80_0_0_41512d5240708c79aa6ac707bf2dd825.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с делегацией Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН гуманитарные аспекты ситуации на Украине, в ЛНР и ДНР, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что сотрудники ООН обсудили на встрече высокого уровня в Москве с МИД РФ и Минобороны гуманитарное сотрудничество по Украине."Состоялось развернутое обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине, а также в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике. С российской стороны отмечалась важность обеспечения безопасности гражданского населения, включая выполнение договоренностей об организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, в том числе из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум и других городов", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/oon-1777181291.html
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777342221.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776566134_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_626bf01fde08b06018ea9bda8eb57d18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, россия, украина
23:33 09.03.2022 (обновлено: 23:38 09.03.2022)
 
Замглавы МИД обсудил с делегацией ООН ситуацию на Украине

Замглавы МИД Вершинин обсудил с делегацией ООН гумаспекты ситуации на Украине, в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Украины
Жители Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Жители Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с делегацией Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН гуманитарные аспекты ситуации на Украине, в ЛНР и ДНР, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что сотрудники ООН обсудили на встрече высокого уровня в Москве с МИД РФ и Минобороны гуманитарное сотрудничество по Украине.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 20:01
Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется в кустах"
"Состоялось развернутое обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине, а также в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике. С российской стороны отмечалась важность обеспечения безопасности гражданского населения, включая выполнение договоренностей об организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, в том числе из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум и других городов", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 18:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Офис Зеленского назвал условие для обсуждения нейтрального статуса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала