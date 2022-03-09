https://ria.ru/20220309/peregovory-1777378952.html

Замглавы МИД обсудил с делегацией ООН ситуацию на Украине

Замглавы МИД обсудил с делегацией ООН ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

Замглавы МИД обсудил с делегацией ООН ситуацию на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с делегацией Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН гуманитарные аспекты РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T23:33

2022-03-09T23:33

2022-03-09T23:38

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с делегацией Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН гуманитарные аспекты ситуации на Украине, в ЛНР и ДНР, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что сотрудники ООН обсудили на встрече высокого уровня в Москве с МИД РФ и Минобороны гуманитарное сотрудничество по Украине."Состоялось развернутое обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине, а также в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике. С российской стороны отмечалась важность обеспечения безопасности гражданского населения, включая выполнение договоренностей об организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, в том числе из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум и других городов", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/oon-1777181291.html

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777342221.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, оон, россия, украина