https://ria.ru/20220309/peregovory-1777378952.html
Замглавы МИД обсудил с делегацией ООН ситуацию на Украине
Замглавы МИД обсудил с делегацией ООН ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Замглавы МИД обсудил с делегацией ООН ситуацию на Украине
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с делегацией Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН гуманитарные аспекты РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T23:33
2022-03-09T23:33
2022-03-09T23:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776566134_0:77:3077:1807_1920x0_80_0_0_41512d5240708c79aa6ac707bf2dd825.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с делегацией Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН гуманитарные аспекты ситуации на Украине, в ЛНР и ДНР, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что сотрудники ООН обсудили на встрече высокого уровня в Москве с МИД РФ и Минобороны гуманитарное сотрудничество по Украине."Состоялось развернутое обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине, а также в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике. С российской стороны отмечалась важность обеспечения безопасности гражданского населения, включая выполнение договоренностей об организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, в том числе из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум и других городов", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/oon-1777181291.html
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777342221.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776566134_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_626bf01fde08b06018ea9bda8eb57d18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, россия, украина
23:33 09.03.2022 (обновлено: 23:38 09.03.2022)
Замглавы МИД обсудил с делегацией ООН ситуацию на Украине
Замглавы МИД Вершинин обсудил с делегацией ООН гумаспекты ситуации на Украине, в ДНР и ЛНР