https://ria.ru/20220309/peregovory-1777278079.html

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 09.03.2022

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент России Владимир Путин проведет в среду ряд международных телефонных разговоров, он уже переговорил с президентом Сенегала, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:48

2022-03-09T13:48

2022-03-09T13:48

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в среду ряд международных телефонных разговоров, он уже переговорил с президентом Сенегала, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле. У него сегодня весьма напряженный рабочий график в плане международных телефонных переговоров. Телефонная дипломатия продолжается и весьма активно. Сегодня целый ряд разговоров намечен. Только что состоялся его разговор с президентом Сенегала", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220309/peregovory-1777226188.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика