https://ria.ru/20220309/peregovory-1777278079.html
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 09.03.2022
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин проведет в среду ряд международных телефонных разговоров, он уже переговорил с президентом Сенегала, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:48
2022-03-09T13:48
2022-03-09T13:48
политика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в среду ряд международных телефонных разговоров, он уже переговорил с президентом Сенегала, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле. У него сегодня весьма напряженный рабочий график в плане международных телефонных переговоров. Телефонная дипломатия продолжается и весьма активно. Сегодня целый ряд разговоров намечен. Только что состоялся его разговор с президентом Сенегала", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220309/peregovory-1777226188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент Путин проведет 9 марта несколько международных телефонных разговоров