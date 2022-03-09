https://ria.ru/20220309/peregovory-1777263478.html

В МИД назвали цель переговоров России и Украины

В МИД назвали цель переговоров России и Украины - РИА Новости, 09.03.2022

В МИД назвали цель переговоров России и Украины

Переговоры Москвы с украинской стороной ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие, на них уже достигнут некоторый прогресс, заявила в среду РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:41

2022-03-09T12:41

2022-03-09T12:59

россия

обострение ситуации в днр и лнр

мария захарова

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:76:2113:1265_1920x0_80_0_0_8cd0d1d729202e95fedd084382b27c7f.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Переговоры Москвы с украинской стороной ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие, на них уже достигнут некоторый прогресс, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины... Был достигнут некоторый прогресс", - сказала Захарова на брифинге.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, мария захарова, в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, ситуация в днр и лнр