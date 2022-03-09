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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В МИД назвали цель переговоров России и Украины
В МИД назвали цель переговоров России и Украины - РИА Новости, 09.03.2022
В МИД назвали цель переговоров России и Украины
Переговоры Москвы с украинской стороной ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие, на них уже достигнут некоторый прогресс, заявила в среду РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:41
2022-03-09T12:59
россия
обострение ситуации в днр и лнр
мария захарова
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Переговоры Москвы с украинской стороной ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие, на них уже достигнут некоторый прогресс, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины... Был достигнут некоторый прогресс", - сказала Захарова на брифинге.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
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россия, мария захарова, в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, ситуация в днр и лнр
12:41 09.03.2022 (обновлено: 12:59 09.03.2022)
 
В МИД назвали цель переговоров России и Украины

Представитель МИД Захарова: переговоры с Украиной ведутся для прекращения кровопролития

© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
Перейти в фотобанк
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Переговоры Москвы с украинской стороной ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие, на них уже достигнут некоторый прогресс, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины... Был достигнут некоторый прогресс", - сказала Захарова на брифинге.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияМария ЗахароваВ миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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