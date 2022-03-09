https://ria.ru/20220309/peregovory-1777263478.html
В МИД назвали цель переговоров России и Украины
В МИД назвали цель переговоров России и Украины - РИА Новости, 09.03.2022
В МИД назвали цель переговоров России и Украины
Переговоры Москвы с украинской стороной ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие, на них уже достигнут некоторый прогресс, заявила в среду РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:41
2022-03-09T12:41
2022-03-09T12:59
россия
обострение ситуации в днр и лнр
мария захарова
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:76:2113:1265_1920x0_80_0_0_8cd0d1d729202e95fedd084382b27c7f.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Переговоры Москвы с украинской стороной ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие, на них уже достигнут некоторый прогресс, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины... Был достигнут некоторый прогресс", - сказала Захарова на брифинге.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_164:0:1951:1340_1920x0_80_0_0_4609c0ffa3b6fd57665e0fe4e04a7846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, ситуация в днр и лнр
12:41 09.03.2022 (обновлено: 12:59 09.03.2022)
В МИД назвали цель переговоров России и Украины
Представитель МИД Захарова: переговоры с Украиной ведутся для прекращения кровопролития