https://ria.ru/20220309/peregovory-1777226188.html

В Турции надеются на прогресс в переговорах Лаврова и Кулебы в Анталье

В Турции надеются на прогресс в переговорах Лаврова и Кулебы в Анталье - РИА Новости, 09.03.2022

В Турции надеются на прогресс в переговорах Лаврова и Кулебы в Анталье

Турция надеется, что на запланированных на 10 марта переговорах министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье сторонам... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:32

2022-03-09T09:32

2022-03-09T09:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей лавров

мевлют чавушоглу

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ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Турция надеется, что на запланированных на 10 марта переговорах министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье сторонам удастся добиться прогресса, заявил РИА Новости замминистра энергетики республики Альпарслан Байрактар.Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила ранее, что на полях Анталийского дипломатического форума планируется встреча Лаврова и Кулебы с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Позже Кулеба заявил, что встреча запланирована на 10 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, дмитрий песков, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф