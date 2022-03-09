В Турции надеются на прогресс в переговорах Лаврова и Кулебы в Анталье
В Турции надеются на прогресс в переговорах глав МИД России и Украины в Анталье
Государственные флаги России и Украины
ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Турция надеется, что на запланированных на 10 марта переговорах министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье сторонам удастся добиться прогресса, заявил РИА Новости замминистра энергетики республики Альпарслан Байрактар.
"В четверг министры иностранных дел Лавров и Кулеба встретятся в Анталье. Я также буду там присутствовать. Я надеюсь, что на их переговорах о мире удастся достигнуть некоторого прогресса", - сказал Байрактар на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила ранее, что на полях Анталийского дипломатического форума планируется встреча Лаврова и Кулебы с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Позже Кулеба заявил, что встреча запланирована на 10 марта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.